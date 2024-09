Lo que presenta la escena en Miami esta semana

En Teatro 8

Regresa al escenario del Teatro 8, en el 2101 SW 8 St., Miami, 33135, la simpática comedia Mi madre, mi novia y yo, de Mechi Bove, interpretada por Agustina Lecouna, Jessica Álvarez Diéguez y Martín Sipicki, bajo la dirección de Alejandro Vales. En la obra, el personaje de Fernando es un solterón que a sus 43 años, aún vive con su madre Victoria. El hombre decide sentar cabeza con Leticia, la primera mujer que realmente le importa. Eso lo obliga a enfrentar a la difícil tarea de presentarle su novia a su madre. Pero una cena de Nochebuena, puede que lo cambie todo cuando Fernando le anuncie a Victoria que finalmente se va de la casa materna para convivir con Leticia, quien a su vez no sabe que Fernando aún vive con su madre. Funciones viernes 13 a las 9 pm y sábado 14 de septiembre, a las 8:30 pm. Domingo a las 7 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841 y en la página www.teatro8.com.

En el Teatro Tower

Tras su exitoso primer fin de semana, se mantiene en cartelera la obra Manteca, del dramaturgo Alberto Pedro, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. Funciones viernes 13 y sábado 14 de septiembre, a las 8 pm. En la obra se “cuenta la historia de tres hermanos, Celestino, Dulce y Pucho, pertenecientes a tres generaciones diferentes, que resisten un encierro en el apartamento familiar en tiempos de hambre y desesperanza. Todo transcurre el día de fin de año, en el que los hermanos observan, con sarcasmo, los fracasos de sus vidas que los trajo a ese día en que se debaten entre la necesidad de matar al cuarto integrante de la familia… no sin antes comprender que la única salvación posible, es la unión familiar”. Dirigida por Raúl Martin, cuenta con las actuaciones de Gilberto Reyes, Héctor Medina y Beatriz Valdés.

Laponia

Continúa la segunda temporada de Laponia, texto de Cristina Clemente y Marc Angelet, adaptación y dirección de Alexis Valdés (codirigida junto a Yeandro Tamayo). La sinopsis de esta comedia señala que una pareja de cubanos de Miami viaja junto a su hijo Martin a Laponia (la supuesta tierra de Santa Claus en Finlandia), para pasar Navidad con unos familiares, que tienen una hija. Allí todo cambia cuando la niña finlandesa le revela a su primo una verdad que él no conoce sobre Papá Noel. La situación da lugar a un enfrentamiento entre las dos familias”. El elenco lo integran Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo y Alexis Valdés. Funciones viernes 13 y sábado 14 de septiembre, a las 8 pm. Domingo 15, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Marcelino ValdésEl cantante y compositor Marcelino Valdés-Stable invita a sus seguidores a un encuentro en Clandestinos, 9600 SW 8 Street, Miami 33174, para celebrar su cumpleaños interpretando sus canciones. El músico anuncia que estará acompañado de su primo Lazarito Valdés quien tocará el piano. Interpretarán canciones de Marta Valdés, Piloto y Vera, Teófilito, Pablo Milanés, Osvaldo Rodríguez, Pancho Céspedes, Amaury Gutiérrez, Charles Chaplin, R. Kelly, Neil Diamond, Joe Cocker, Vicente Garrido, Charles Aznavour, Armando Manzanero, Juan Luis Guerra, Antonio Orozco, Pablo López, Manuel Carrasco y Kany García, entre otros. Sábado 14 de septiembre a las 10:30 pm. Reservaciones en el (786) 241-3118.

Enriqueta y Agapito

Los argentinos Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales conforman una pareja de actores con un amplio diapasón interpretativo, que los sumerge lo mismo en un drama intenso, como Por el placer de volver a verla, que derrochan humor, en obras como Mi madre, mi novia y yo, ahora en cartelera, o como comediantes, con el espíritu del circo y la habilidad de sorprender a los niños. En esta vertiente se podrá disfrutar en la pieza Enriqueta y Agapito: un circo de desastres y carcajadas. Un espectáculo para toda la familia, que combina lo mejor del circo, la magia, los títeres y los malabaristas. La nota del programa señala que: “Enriqueta y Agapito, dos clowns absolutamente adorables, se enfrentan a situaciones cómicas y llenas de enredos mientras el público se convierte en parte activa del espectáculo. Los traviesos títeres Cartucho y Maruja se suman a la diversión, creando un caos hilarante que mantendrá a todos al borde de sus asientos”. Sábado 14 de septiembre a la 1 pm, y el domingo 15, a las 11 am. Teatro 8, 2101 SW 8 St., Miami, 33135. Entrada gratis.

Poesía y música

Se convoca a una tarde que “te inspire y te envuelva en arte”. Eso es lo que promete Versódromo: Poesía y Música, el 14 de septiembre a las 3:00 pm, en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. Los promotores señalan: Vive la fuerza de la palabra y la melodía mientras poetas locales y una talentosa cantautora transforman el espacio con su arte. Como dijo Tarkovsky: "¿Qué es el arte sino una declaración de amor?" Compra tus entradas y sé parte de esta experiencia única. • Oscar D’LeónEl popular músico venezolano Oscar de León, se presenta en el James L Knight Center, 400 SE 2 Avenue, Miami, 33131, el sábado 14 de septiembre, a las 8 pm. Considerado uno de los principales exponentes de la música caribeña, el cantante y compositor tiene una larga trayectoria, imprimiéndole a la música cubana, en particular el son, un sello que el público disfruta y baile al ritmo de su música. Boletos en Ticketmaster.

La señora de La Habana

Con un elenco de destacadas actrices, Marta Velasco, Reina Ivis Canosa y Alicita Lora, se anuncia el estreno en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134, de la obra La señora de La Habana, texto de Luis Santeiro y dirección de Marcos Casanova. La nota promocional señala que: “Gracias a la genialidad del escritor Luis Santeiro podemos disfrutar de esta divertida comedia basada en las diferentes situaciones que vive esta familia tan especial, en su reencuentro en USA, después de 20 años de separación”. Funciones sábado 14 de septiembre a las 8 pm, y domingo 15, a las 5 pm. Boletos en la página www.teatrotrail.com. • Fiesta chilenaComo parte de la Independencia de Chile, un 18 de septiembre, la comunidad chilena en el Sur de la Florida realizará La Gran Fiesta de Chile en Miami, el sábado 14 de septiembre, a las 7 pm, en el Hotel JW Marriott Miami, 1109 Brickell Avenue, Miami, 33131. Habrá degustación de productos del país, así como música bailable. Toda una jornada para celebrar el orgullo de una nación y su independencia. Boletos en Eventbrite.

Simposio en el PEN

El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio realizará el simposio Escribir y pensar en Cuba hoy, que señalan como “notas para el 90 congreso anual del PEN Internacional”, que habrá de celebrarse este mes en el Reino Unido. El evento se inserta en las actividades mensuales del PEN cubano y se realizará el sábado 14 de septiembre, a las 3 pm, en la biblioteca de Westchester, 9445 Coral Way, Miami, 33165. Panelistas Ileana Fuentes, Déborah Gómez, Normando Hernández González y Lázaro Yuri Valle Roca.

Meme Solís

El cantante y compositor cubano Meme Solís ofrecerá su concierto anual en Miami, en esta ocasión en el Teatro Manuel Artime, 900 SW 1ra. St., Miami, 33130. El programa lleva por título Un poco de mí, y el creador del Cuarteto de Meme estará acompañado de varias figuras del cancionero cubano, entre ellas Malena Burke (estrenando su nueva producción Malena Burke interpreta a Meme Solis). En el concierto estarán también Marisela Verena, Luis Alberto Fernández, Lena, Diomary La Mala, Juan Manuel Campos, Los Tres de La Habana y el grupo vocal de Meme Solís, entre otros. Sábado 14 de septiembre, a las 8 pm. Reservaciones en el 305 987 4230.

Alfonsina Storni

El campus Eduardo Padrón del Miami Dade College, antiguamente Interamerican Campus, en el 627 SW 27 Avenue, Miami, 33135, anuncia una nueva edición de la serie Autores inolvidables, para el sábado 14 de septiembre, a las 7 pm. En esta ocasión estará dedicada a la poeta argentina Alfonsina Storni (1892-1938), una de las más intensas voces femeninas del modernismo, que se quitó la vida con apenas 46 años de edad. Coordinada por El Ingenio Teatro, institución creada por Lillian Vega, la velada poética contará con la participación de Susana Pérez, Yvanesa Cabrera, Rachel Cruz, Kirenia Vega y Jorge Lorenzo. Reservaciones en el (786) 247-8385. • En el jardín botánicoEn el acogedor Fairchild Tropical Botanic Garden se realizará el sábado 14 de septiembre, desde las 10 am, el evento Taste of the Caribbean, una celebración culinaria, donde el público podrá degustar recetas tradicionales del Caribe. “Cada bocado cuenta una historia de cultura, tradición y amor por la buena comida”, señala la nota de los organizadores. El Jardín Botánico se encuentra en el 10901 Old Cutler Road, Miami, 33156.

En Imago

El centro cultural Imago enfocado fundamentalmente en actividades para y por las mujeres, anuncia la apertura de la exhibición Geométricas, de las artistas venezolanas Mariana Copello y Luisa Duarte, esta última viaja desde Houston para la apertura. De acuerdo a la curadora venezolana Katherine Chacón: “el trabajo de las dos creadoras, coincide en el uso de las geometría”, añadiendo: “aunque sus obras abordan diversos problemas formales y surgen de reflexiones distintas, la impronta de la amplia tradición abstracto geométricas venezolana permanece en ellas como pivote e inspiración”. Katherine Chacón estará a cargo de la presentación la noche inaugural, el sábado 14 de septiembre, a las 7 pm., en Imago, 4028 SW 57 Avenue, miami, 33155.

Sobre literatura infantil

El domingo 15 de septiembre, a las 5 pm, habrá un foro sobre literatura para niños y jóvenes dentro de la programación del Miami Open Arts Fest. Con el título de Voces femeninas en la literatura infantil en Miami, un grupo de mujeres expondrá sus observaciones sobre este importante renglón en el quehacer literario. Participan Jenny Lizárraga, Rita Rosa Ruesga, Maricel Mayor Marzán, Maylén Domínguez, Mayra Sablón y Cristina Keller. Moderadora, Betty Quintero. Artefactus Cultural Proyect, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186.

Tertulia Somos

La Fundación SOMOS y el Club Literario SOMOS invitan a celebrar el Mes de la Hispanidad, con un evento público y gratuito, donde los asistentes podrán compartir sus poemas, relatos y también promocionar sus libros. Este encuentro literario forma parte de la Tertulia Somos. La cita es el domingo 15 de septiembre, a las 3 pm, en GiGi’s Dance Academy, 3800 W 12 Ave., Suite, Hialeah, 33012.

En el Area Stage

Comienza la temporada de Las marcas del mar, adaptación de Sea Marks del dramaturgo norteamericano Gardner McKay (1932-2001), bajo la dirección de María Banda Rodaz. Los promotores señalan que se trata del estreno mundial en español de esta pieza. El texto es “una emotiva historia de amor que explora la vida de un pescador irlandés y su romance a través de cartas con una mujer que trabaja en una editorial en Liverpool. Sin educación formal, él hace todo lo posible por cortejarla por correspondencia, y después de un año y medio logra organizar un encuentro.

Con paisajes poéticos y personajes profundamente humanos, Las marcas del mar captura el conflicto entre el amor y el sentido de pertenencia, la conexión con el mar y la nostalgia por lo conocido”. Actúan los argentinos Contanza Espejo y Mariano Chiesa. Presentaciones el jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre, a las 7:30 pm, en el Area Stage Company, Sunset Place Mall, 5701 Sunset Drive, Suite 286, 2nd piso, Miami, 33143. Reservaciones en Ticketplate.com.