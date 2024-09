Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La obra Manteca, del desaparecido dramaturgo cubano Alberto Pedro, se presenta en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami , 33135, a partir del viernes 6 de septiembre, a las 8 pm, con funciones también el sábado 7, a la misma hora. En la obra se “cuenta la historia de tres hermanos, Celestino, Dulce y Pucho, pertenecientes a tres generaciones diferentes, que resisten un encierro en el apartamento familiar en tiempos de hambre y desesperanza. “Todo transcurre el día de fin de año, en el que los hermanos observan, con sarcasmo, los fracasos de sus vidas que los trajo a ese día en que se debaten entre la necesidad de matar al cuarto integrante de la familia… no sin antes comprender que la única salvación posible, es la unión familiar”. Dirigida por Raúl Martín, cuenta con las actuaciones de Gilberto Reyes, Héctor Medina y Beatriz Valdés.

ALTRUISMO Fundación Kiwanis anuncia a los beneficiarios de la beca Future Leaders through Education

Ciera exhibición

Tras un mes en la Galería Peña del Miami Hispanic Cultural Arts Center, cierra la exhibición Essence of Being, del artista afrocaribeño Picardo. La interesante muestra fue una colaboración del Creation Art Center con Picardo Colours LLC., para que el público tuviera la oportunidad de valorar una “muestra artística con propuestas diferentes de un lenguaje plástico de las artes”. Cierre el viernes 6 de septiembre, a las 6 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Avenue, Miami, 33130.

Laponia

Continúa la segunda temporada de Laponia, texto de Cristina Clemente y Marc Angelet, adaptación y dirección de Alexis Valdés (codirigida con Yeandro Tamayo). La sinopsis de esta comedia señala que una pareja de cubanos de Miami viaja junto a su hijo Martin a Laponia (la supuesta tierra de Santa Claus en Finlandia), para pasar Navidad con unos familiares, que tienen una hija. “Allí todo cambia cuando la niña finlandesa le revela a su primo una verdad que él no conoce sobre Papá Noel. La situación da lugar a un enfrentamiento entre las dos familias”. El elenco lo integran Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo y Alexis Valdés. Funciones viernes 6 y sábado 7 de septiembre, a las 8 pm. Domingo 8, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

El viaje de la esperanza

La compañía Havanafama anuncia el último fin de semana de la obra El viaje de la esperanza, versión, puesta en escena y dirección de Juan Roca. En la obra, se intenta complacer los deseos de una mujer mayor de viajar a Venecia para reencontrarse con un viejo amor. El elenco lo integran los actores Verónica Abruza, Rei Prado, Dairín Valdés, Dianet Conde, Osiel Véliz, y el primer actor Jorge Ovies con el personaje de Esperanza. Viernes 6 y sábado 7 de septiembre, a las 8:30 pm, en Havanafama Teatro Íntimo, 4227 SW 75 Avenue, Miami, 33155. Reservaciones en el (786) 262-4014.

La señora de La Habana

Con un elenco de destacadas actrices, Marta Velasco, Reina Ivis Canosa y Alicita Lora, se anuncia el estreno en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134, de la obra La señora de La Habana, texto de Luis Santeiro y dirección de Marcos Casanova. La nota promocional señala que: “Gracias a la genialidad del escritor Luis Santeiro podemos disfrutar de esta divertida comedia basada en las diferentes situaciones que vive esta familia tan especial, en su reencuentro en USA, después de 20 años de separación”. Funciones sábado 7 de septiembre a las 8 pm, y domingo 8, a las 5 pm. Boletos en la página www.teatrotrail.com .

En Desafinados

Alfredito Rodríguez se presenta en Desafinados para un concierto esperando el día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, Durante la velada, que comienza a las 11 pm del 7 de septiembre, y se extiende hasta la madrugada del 8, Día de la Virgen, se escucharán canciones alegóricas, así como parte del repertorio del conocido cantante cubano. Desafinados, 1892 Red Road, Miami, 33155. Reservaciones en la página desafinados.com.

Exhibición de autos

El evento anual del Miami International Auto Show llega al Sur de la Florida y sus actividades se extenderán hasta el domingo 8 de septiembre, en el Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Dr., Miami Beach, 33139. Los amantes del automovilismo podrán disfrutar de las innovaciones en los autos, así como los diseños actuales y del futuro. El anuncio de la exhibición de carros convoca al público para que vea de “primera mano la evolución automotriz mientras presentamos nuestra característica más innovadora hasta el momento: pistas de prueba de vehículos eléctricos en interiores. A medida que el mundo avanza hacia el transporte sostenible, el Salón Internacional del Automóvil de Miami está a la vanguardia, ofreciendo a los asistentes la oportunidad exclusiva de experimentar los avances de las marcas de vehículos eléctricos más nuevas e innovadoras, todo desde el interior de los propios vehículos”. Abierto el viernes 6 desde las 2 pm, y el sábado y domingo de clausura desde las 11 am. Boletos desde $15.

Mujer despechada

La comedia Nunca te fíes de una mujer despechada, se presenta en el Alan & Diane Lieberman Theater, 18900 NE 25 Avenue, North Miami Beach, 33180, el sábado 7 de septiembre, a las 8:30 pm. En la obra, de Hernán Krasutzky, y dirigida por Josefgina Pieres, el personaje de “Leonela, que acaba de reconciliarse con su pareja, está convencida de que una de sus amigas íntimas estuvo con su novio mientras ella estaba separada. Las invita a su casa para descubrir quién fue, pero tras una acalorada noche de copas y confesiones, descubre mucho más de lo que esperaba”. Actúan Jalymar Salomón, MicaPlum, Mónica Quintero, Sol Carlos, Arianne Girón y Saul Mauricio. Entradas en la plataforma ticketplate.com.

En el Manuel Artime

La información señala que: “El humor ha cambiado nuestras vidas y queremos alegrar las vidas de los demás. Nuestro lema es el siguiente: siempre con una sonrisa ¡y mejor si es con una carcajada! Así que, si lo que quieres es dejar atrás el estrés, te aseguramos que con nuestro show podrás desconectar del frenético día a día. Paco y Maite te harán reír hasta la saciedad”. Esta pareja están haciendo una gira internacional con Matrimonio imperfecto. En el monólogo, “Paco y Maite hablan en clave de humor sobre la monotonía en la pareja, la rutina y las anécdotas del día a día”. Sábado 7 de septiembre, a las 7 pm, en el Teatro Manuel Artime, 900 SW 1 Street, Miami, 33130

En el Ball & Chain

El popular bar Ball & Chain enclavado en el corazón de La Pequeña Habana y donde se tejió desde los años 30 una importante etapa de la música afroamericana, recibirá el sábado 7 de septiembre, a las 8 pm, al músico Tito Puente Jr., hijo del reconocido músico puertorriqueño Tito Puente. La música del Tito Puente Jr., posee la sonoridad del jazz latino y la salsa, a la que le imprime un característico sonido que la identifica en este músico nacido en Nueva York. La presentación de Tito Puente Jr., forma parte de la serie de La Pachanga que impulsa el icónico Ball & Chain de Miami, en su sede del 1513 SW 8 Street, Miami, 33131.

Pinceladas de Arte

La serie de presentaciones Pinceladas de Arte que coordina la actriz Alejandra Cossio del Pino, tendrá el domingo 8 de septiembre el programa, Una noche en Buenos Aires, con varios exponentes de la música argentina: la vocalista Mariana Quinteros, nominada a los Grammy Latino; el maestro Aníbal Berraute, al piano, y el músico David Alsina, en el bandoneón. Alfaro’s, 1604 SW 8th Street, Miami, 33135. Las puertas abren a las 7 pm. Entradas en el (305) 934-3919.

Entrada gratis al teatro

Como resultado de la labor de la Hispanic Theaters & Producers Association (HISTEPA), que agrupa a varias salas teatrales de Miami, periódicamente se presentan obras gratuitamente al público. Para el miércoles 11 de septiembre, a las 7 pm, se anuncia Las criadas del Hotel Selina, que se podrá ver en el Hotel Selina Miami River, 437 SW 2nd Street, Miami, 33130. La obra cuenta “la historia de 4 Housekeeping inmigrantes que se han visto obligadas a dedicar su vida al mantenimiento del hotel bajo el régimen de una supervisora quien es la encargada de hacerle la vida cuadritos a cada una de ellas”. El elenco lo integran Alba Roversi, Lili Rentería, Noris Joffre y María C. Oduber. Se apunta que la obra transcurrirá en las habitaciones del hotel, y que algunas escenas son al aire libre, por lo que se aconseja llevar abanicos de mano, sombrillas y ropa cómoda.

Música y comedia

La cantante, compositora y actriz venezolana Judy Buendía se presenta el jueves 12 de septiembre, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134, con un espectáculo de música y humor. La nota promocional señala que: “Judy Buendía vuelve a deslumbrarnos con su talento en Mi ex fue un error, un hilarante monólogo musical, que combina lo mejor del Stand Up y la comedia musical”. Luego se lee que la actriz: “narra con desparpajo y humor las situaciones que vivió con sus ex parejas. Cada anécdota, contada con una frescura inigualable, te hará reír a carcajadas y, sin duda, te sentirás identificado”. Reservaciones en el (305) 443-1009.