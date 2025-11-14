Los mejor vestidos de los Latin Grammy, valora el experto Emilio Uribe

El experto en moda y estilista principal de la reconocida marca Bulova, Emilio Uribe, compartió sus impresiones sobre los looks que lucieron las celebridades en la alfombra roja de la 26ª edición de los Latin Grammy.

Uribe, de amplia trayectoria en la imagen de celebridades y en caracterizaciones para producciones de Hollywood, compartió estas valoraciones con Diario Las Américas tras su regreso como experto a los Latin Grammy. Durante esta edición de los premios a la música latina, el estilista tuvo a su cargo la imagen y el vestuario de figuras como Lena y Malena Burke.

Diario Las Américas recopiló en esta galería a los famosos más destacados de acuerdo con su criterio.