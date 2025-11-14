FOTOGALERÍA

Los mejor vestidos de los Latin Grammy, valora el experto Emilio Uribe

El experto en moda y estilista principal de la reconocida marca Bulova, Emilio Uribe, compartió sus impresiones sobre los looks que lucieron las celebridades en la alfombra roja de la 26ª edición de los Latin Grammy.

Uribe, de amplia trayectoria en la imagen de celebridades y en caracterizaciones para producciones de Hollywood, compartió estas valoraciones con Diario Las Américas tras su regreso como experto a los Latin Grammy. Durante esta edición de los premios a la música latina, el estilista tuvo a su cargo la imagen y el vestuario de figuras como Lena y Malena Burke.

Diario Las Américas recopiló en esta galería a los famosos más destacados de acuerdo con su criterio.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas. Foto 1/6

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

 Por Getty Images via AFP / Tommaso Boddi
El cantante colombiano Maluma lució uno de los trajes más elegantes de la alfombra roja.&nbsp; Foto 2/6

El cantante colombiano Maluma lució uno de los trajes más elegantes de la alfombra roja. 

 Por AFP/Michael Tran
Lene Burke lució un atuendo sofisticado y elegante como la imagen de Bulova, uno de los patrocinadores de la noche.&nbsp; Foto 3/6

Lene Burke lució un atuendo sofisticado y elegante como la imagen de Bulova, uno de los patrocinadores de la noche. 

 Por Getty Images via AFP / Tommaso Boddi
Rauw Alejandro deslumbró con un espectacular atuendo.&nbsp; Foto 4/6

Rauw Alejandro deslumbró con un espectacular atuendo. 

 Por AFP/Michael Tran
Uribe destacó a Pamela Silva como la presentadora de Univision mejor vestida de la ceremonia. Foto 5/6

Uribe destacó a Pamela Silva como la presentadora de Univision mejor vestida de la ceremonia.

 Por Getty Images via AFP / Arturo Holmes
De acuerdo a Uribe, el cantautor mexicano Carín Leon junto a su novia Meylin Zúñiga fueron la pareja mejor vestida de la ceremonia Foto 6/6

De acuerdo a Uribe, el cantautor mexicano Carín Leon junto a su novia Meylin Zúñiga fueron la pareja mejor vestida de la ceremonia

 Por Getty Images via AFP/Monica Schipper

