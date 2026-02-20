viernes 20  de  febrero 2026
Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

El Congreso estatal avaló la medida con el rechazo de la bancada demócrata y envió el proyecto al despacho del gobernador; la iniciativa asigna 5.5 millones de dólares para señalización

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Por Daniel Castropé

MIAMI. — El Congreso de Florida aprobó el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach por el de ‘President Donald J. Trump International Airport’, una medida impulsada por la mayoría republicana para rendir homenaje al mandatario cuya residencia se encuentra cerca de la terminal aérea.

El Senado estatal ratificó el proyecto de ley HB 919 con 25 votos a favor y 11 en contra, apenas un día después de que la Cámara de Representantes hiciera lo mismo. El documento se dirige ahora al escritorio del gobernador Ron DeSantis para su promulgación final.

Trámite legislativo y aval federal

El proceso parlamentario culminó con una votación dividida estrictamente por líneas partidistas. Los legisladores demócratas en ambas cámaras se opusieron en bloque a la propuesta.

Se espera que el gobernador DeSantis, aliado político del presidente, estampe su firma en la ley, lo que fijaría la fecha de entrada en vigor para el 1 de julio de 2026.

La implementación total del cambio requiere pasos adicionales más allá de la legislación estatal, de acuerdo con la reglamentación oficial.

La Administración Federal de Aviación (FAA) debe autorizar el uso oficial del nuevo nombre y gestionar las posibles modificaciones en los códigos aeroportuarios y cartas de navegación.

La ubicación estratégica de la terminal, situada a pocos minutos del club privado donde reside Trump, sirvió como principal justificación para los promotores de la ley.

Costos y derechos de marca

El proyecto de ley incluye una asignación de fondos públicos por un monto de 5.5 millones de dólares, presupuesto que tiene como objetivo cubrir los gastos logísticos del "rebranding", tales como el reemplazo de la señalización en las terminales, la actualización de la papelería oficial y otros costos administrativos derivados de la nueva denominación.

En relación con los derechos de uso, la Organización Trump comunicó su disposición a ceder el nombre sin costo alguno para el estado, por lo que no existirán cobros de regalías ni tarifas de licencia para la familia Trump.

La empresa ya registró marcas relacionadas, incluidas "Donald J. Trump International Airport" y las siglas "DJT", con el fin de proteger la propiedad intelectual asociada al nombre del aeropuerto.

Debate

La discusión en el Capitolio estatal reflejó la polarización política que rodea la figura del presidente en ejercicio. La senadora republicana Debbie Mayfield, patrocinadora del proyecto, defendió la iniciativa como un reconocimiento necesario al "primer residente de Florida elegido presidente".

En la misma línea, el senador Danny Burgess aseguró que la historia reconocerá las acciones de Trump para "salvar a América" en las próximas décadas.

Por el contrario, la oposición demócrata cuestionó la necesidad de destinar recursos de los contribuyentes a este fin.

Los críticos calificaron la medida como un acto de culto a la personalidad y expresaron preocupación por posibles beneficios económicos indirectos para la marca Trump, a pesar de la ausencia de lucro directo por el nombre.

Asimismo, argumentaron que los legisladores deberían centrar su atención y los fondos estatales en tareas urgentes para la ciudadanía en lugar de financiar cambios estéticos en la infraestructura de transporte.

