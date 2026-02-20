Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que su administración utilizará otras "alternativas" constitucionales para imponer aranceles a los productos que ingresan en Estados Unidos, después del dictamen de la Corte Suprema contra los aranceles recíprocos de su política económica.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó de forma equivocada", expresó Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar mucho dinero.

Tras el dictamen del Máximo Tribunal, Trump anunció un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones.

Trump aclaró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos.

"El acuerdo con India sigue siendo válido", puso como ejemplo durante una conferencia de prensa.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año.

El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y que está vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

La Unión Europa también negoció con Washington un acuerdo provisional para evitar la respuesta de EEUU a los aranceles que durante décadas impone ese bloque a los productos estadounidenses.

Por eso, los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el revés parcial infligido a una parte de la política arancelaria de la Casa Blanca.

Esperada, pero decepcionante

El jefe de la Casa Blanca declaró la sentencia como "profundamente decepcionante" y dijo que la decisión estuvo influenciada por determinados "intereses extranjeros".

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

El líder republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en aranceles generales variables, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de 140.000 millones de dólares en 2025, según especialistas.

Ese aspecto "no fue abordado por la Corte", lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar "años".

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un gran "desbarajuste".

Con su plataforma "América First" (EEUU Primero), Trump defiendió su estrategia y agregó que no hubo errores ni precipitación al utilizar los aranceles como arma para defender el derecho de EEUU y la seguridad nacional de los estadounidenses.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos "políticamente correctos", aseveró.

Contra aranceles generales, no del aluminio, el acero y la industria automotriz

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero NO a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para lograr la paz en 2025 en países en guerras históricas, ocho largos conflictos internacionales, por ejemplo entre Tailandia y Camboya.

Los seis jueces de la Corte Suprema (siempre con el voto en contra de los de la izquierda) consideró que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios".

FUENTE: Con información de AFP.