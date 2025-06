Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se sincera sobre condición que padece en la piel

"Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas en el plan de ataque para mi melasma", compartió Salas, visiblemente comprometida con su tratamiento. Aunque el melasma no tiene cura definitiva, Michelle enfatizó la importancia de la constancia y el tratamiento adecuado para mantenerlo bajo control.

"Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado", señaló. Este testimonio resalta la frustración que muchos padecen al lidiar con una condición que afecta la apariencia y, a menudo, la autoestima.

Bótox terapéutico para aliviar el dolor

Además del melasma, Michelle Salas también ha estado enfrentando una fuerte y dolorosa contractura muscular en el trapecio. Para aliviar esta molestia recurrente, su médico le ha recomendado un tratamiento con bótox, pero no con fines estéticos, sino terapéuticos.

El bótox, conocido popularmente por su uso en tratamientos antiarrugas, tiene diversas aplicaciones médicas. En el caso de Michelle, se utilizará para relajar el músculo trapecio, que se encuentra tenso y contracturado, y así evitar que el nervio se enganche, un problema que le ocurre con frecuencia.

"Me recomendó ponerme bótox en el trapecio (que siempre tengo tenso y contracturado) para relajar el músculo y evitar que el nervio se enganche, como me pasa seguido", explicó. Esta revelación arroja luz sobre el uso del bótox más allá de lo estético, mostrando cómo puede ser una herramienta eficaz para el manejo del dolor y la mejora de la calidad de vida.