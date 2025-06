Forbes incluye a Mar Saura en "Las 100 Mujeres Más Poderosas de México"

CELEBRIDADES Taylor Swift ya no es la multimillonaria más joven del mundo

Más allá de su trabajo en pantalla, Mar Saura ha fungido como embajadora de marcas de prestigio y ha sido una figura clave en eventos de alto perfil, demostrando su compromiso con el empoderamiento femenino, la elegancia y la autenticidad.

En paralelo a su carrera artística, ha incursionado con éxito en el ámbito empresarial con el lanzamiento de su línea de productos de belleza y bienestar, Ocean By Mar Saura. Esta marca es un reflejo de su filosofía, que conjuga la elegancia, el autocuidado y la autonomía femenina.

"Ser parte de esta lista de las mujeres más poderosas me llena de orgullo y responsabilidad. México me ha dado grandes oportunidades y este reconocimiento me impulsa a seguir trabajando con pasión y propósito", expresó Saura, visiblemente conmovida por la distinción.

Este nombramiento es un hito más en la impresionante cadena de logros profesionales de Mar Saura, reafirmando su prominencia en el panorama actual. Forbes México celebra a estas líderes que están redefiniendo sus sectores, motivando a las nuevas generaciones y generando un cambio positivo en la sociedad.