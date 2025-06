Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran el segundo cumpleaños de su hijo

El mensaje acompaña a una serie de fotografías de la pareja junto al pequeño, sin mostrar su rostro.

Asimismo, Nadia expuso algunos espacios de la fiesta, en donde se podía ver la variada temática del cumpleaños, con imágenes de los minions, dinosaurios y una mini cancha de fútbol.

El pastel de cumpleaños fue de cinco pisos y cumplió estuvo decorada de los icónicos personajes amarillos de la película Mi Villano Favorito.

Rechazo

Aunque en sus primeros meses de vida, Ferreira mostró imágenes del rostro del bebé, desde hace un tiempo la pareja ha tomado la decisión de cuidarlo de la exposición mediática.

Sin embargo, seguidores han cuestionado que la influencer haya compartido diversas fotografías de la celebración con el niño de espaldas. A su juicio, pudo compartir una sola y el resto de los espacios sin el pequeño.

"Si no quieren mostrar la cara del niño están en todo su derecho… pero eso no le quita lo ridículo de subir 500 fotos de la espalda de la criatura… más fácil es no subir nada”; “Es lo mismo que pensé, todos conocemos la carita del bebé es algo imposible esconderlo del mundo”; “Está en todo su derecho como madre proteger la cara de su niño en redes sociales es una medida para garantizar su seguridad y privacidad en el mundo digital”, y “Cuando el niño esté grande, se preguntará ¿cuál era el misterio de no mostrar su carita? Parece que no invitaron a nadie, para que no lo conozcan”, son algunos de los comentarios.