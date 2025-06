Justin Bieber admite que tiene problemas de ira

A través de su cuenta de Instagram, Bieber utilizó se desahogó y compartió la abrumadora presión que siente. "La gente me sigue diciendo que sane, ¿no creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho?", escribió en una historia, reflejando su frustración.

"Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira. He intentado hacer el trabajo toda mi vida para ser como la gente que me dijo [que] necesitaba ser arreglado como ellos. Y solo me sigue cansando más y enojando más", agregó.

Indicó que sus esfuerzos por crecer solo lo han llevado a una introspección agotadora, y concluyó que : "Jesús es la única persona que me hace querer que mi vida sea sobre los demás porque, honestamente, estoy exhausto de pensar en mí mismo últimamente, ¿y tú?".

El incidente que desencadenó estas revelaciones ocurrió el jueves 12 de junio, cuando Bieber se vio envuelto en una acalorada discusión con un grupo de paparazzi.

Preocupación por la salud mental de Bieber

El comportamiento reciente del artista ha encendido las alarmas entre sus seguidores. En los últimos meses, Justin Bieber ha sido captado fumando lo que parecían ser cigarrillos de marihuana y ha generado controversia con publicaciones en redes sociales que muchos han calificado de erráticas y crípticas.

La noche del 15 de junio, por ejemplo, compartió una conversación privada en la que se veía una ruptura con un amigo. Horas antes, había publicado una imagen en blanco y negro con la contundente leyenda: "Soy un papá con el que no hay que meterse".