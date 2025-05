Nadia Melliti, la actriz descubierta en un casting en la calle que vence en Cannes

Antes de pasar por la alfombra roja del estreno de "La petite dernière", de Hafsia Herzi, se preparaba para los exámenes.

La cinta cuenta la historia de Fatima, una chica de 17 años que vive en los suburbios de París, con su familia, de origen argelino.

Musulmana practicante, descubre poco a poco sus deseos por las mujeres, mientras avanza en sus estudios y entra en la universidad.

La adolescente se siente atrapada entre su religión, donde está prohibido cualquier tipo de relación íntima entre personas del mismo sexo, la familia y su atracción por las mujeres.

"Nunca había hecho ni teatro ni cine", dijo a AFP esta semana.

La película es una adaptación de la novela, en clave autobiográfica, de Fatima Daas, publicada en 2020.

Cuando "leí el libro, me enganché enseguida a la historia porque me conmocionó profundamente. Esta búsqueda de la emancipación. Me identifiqué mucho con ella (...) por su entorno y su origen social", dijo.

"Soy de origen argelino. También tengo hermanas", añadió.

"Cuando era más joven quería jugar al fútbol. Y sigo queriendo", dice la chica. "Quería dedicarme a este deporte, del que la gente dice que es masculino y en el que los hombres están sobrerrepresentados".

"Orgullosa y feliz"

Melliti comentó que no podía creer su suerte cuando una agente de casting la vio en la calle, cerca de un gran centro comercial en París.

"Caminaba por la calle y me llamó", explica.

Al principio "pensé que era una turista y me pregunté si mi inglés estaría a la altura".

Melliti recibió el premio en Cannes visiblemente emocionada.

"Tengo un sentimiento que me embarga ahora mismo. No puedo describirlo, pero es realmente increíble", dijo al recoger el premio. En el público, la directora Hafsia Herzi no podía contener las lágrimas.

"Gracias, mamá. Sé que me estás viendo y espero que estés muy orgullosa y feliz", concluyó la joven actriz.

