Trump defiende orden de vetar estudiantes extranjeros en Harvard: "Sus países no pagan"

"Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31 por ciento de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno de os cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada de la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente emitió su declaración más de 24 horas después que la juez de Distrito de Massachusetts, Allison Burroughs, falló a favor de Harvard contra la decisión ejecutiva, según agencias. Esto supone que la administración apelará y el caso continuará en otras instancias.

Embed

Información sobre estudiantes extranjeros

Trump reafirmó el derecho de su administración a que Harvard suministre información, porque "quiere saber quiénes son estos estudiantes extranjeros".

Añadió que es “una petición razonable porque Harvard recibe miles de millones de dólares”, según afirmó.

La administración adelanta investigaciones sobre grupos antisemitas y pro palestinos en EEUU, y ha acentuado su interés luego del asesinato de dos empleados de la embajada de Israel en Washington, en un atentado calificado de terrorista, que ha obligado a extremar la seguridad interna.

Trump ha acusado a la universidad de no haberse comportado "con mucha transparencia, precisamente", dado el retardo de la información que le ha sido requerida.

Harvard, en defensa de la matriculación de estudiantes extranjeros, presentó el viernes pasado una demanda y una moción para suspender la orden ejecutiva por “inconstitucionalidad”, a las pocas horas de que Trump anunció su decisión.

La universidad alega una violación de la Primera Enmienda y de la cláusula del debido proceso legal.

FUENTE: Europa Press