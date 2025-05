Palmarés de la 78ª edición del Festival de Cannes

- Gran Premio -

"Sentimental Value", del noruego Joachim Trier.

- Premio del Jurado -

"Sirat", del español Oliver Laxe, ex-aequo con "Sound of Falling", de la alemana Mascha Schilinski.

- Mejor dirección -

El brasileño Kleber Mendonça Filho por "El agente secreto"

- Mejor guión -

Los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne por "Jeunes mères"

- Mejor actriz -

La francesa Nadia Melliti por "La petite dernière".

- Mejor actor -

El brasileño Wagner Moura por "El agente secreto"

- Premio Especial -

"Resurrection", del chino Bi Gan.

- Cámara de Oro (mejor ópera prima) -

"The President's Cake", del iraquí Hasan Hadi.

- Mención especial de Cámara de Oro -

"My Father's Shadow", de británico-nigeriano Akinola Davies Jr.

- Palma de Oro del cortometraje -

"I am glad you are dead now", de Tawfeek Barhom

- Mención especial del cortometraje -

"Ali" de Adnan Al Rajeev

- Palmas de Oro honoríficas -

Robert de Niro y Denzel Washington

FUENTE: AFP