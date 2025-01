Obra de Josignacio inspirada en José Martí entra a la colección permanente del Museo de Arte de Tampa

"El honor más grande que puede recibir un artista es lograr que su obra sea museable, todo lo demás es secundario", afirmó Josignacio con motivo de la incorporación de su obra El Pacto, de 2015, al Museo de Arte de Tampa. El pintor afirmó, satisfecho, que "se puede decir perfectamente que es la real definición de consagración".

La donación de la obra al museo llega como antesala del aniversario 172 del natalicio del Apóstol. Esta pieza tiene un valor estimado de $120.000 y es relativamente pequeña (30 x 40 pulgadas) dentro del corpus creativo del artista, conocido por obras que a menudo superan los seis o incluso ocho pies de longitud.

El Pacto se donó al museo por el coleccionista, curador y mecenas del arte Antonio Permuy, quien también donó la pieza Lágrimas de La Habana (2023) de AGalban. Como afirmó el coleccionista, “el legado es algo personal y poderoso. El Pacto siempre tuvo un destino mayor que mi colección privada, y estoy orgulloso de que ahora pueda contar su historia al público”.

Vale destacar que el curador ha donado las piezas como un homenaje a sus abuelos Marta y Jesús Permuy, que realizaron una encomiable labor de apoyo a distintos sectores de la diáspora en EEUU, ella en la promoción del arte cubano, y él en la lucha por los derechos humanos de los cubanos de la isla.

Desde los 28 años, Permuy se ha consolidado como una figura importante en el mundo de las artes. Ha estado rodeado de arte desde su nacimiento en el área de Lenox Hill de Nueva York, donde se encuentra la casa de subastas Sotheby’s, y luego se crio en el centro de galerías de Coral Gables.

La curadora en jefe del museo, Joanna Robotham, subrayó la importancia de esta adquisición: "El Pacto es una obra significativa que conmemora el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, además de destacar la conexión histórica de José Martí con nuestra comunidad".

El Museo de Arte de Tampa es una de las instituciones artísticas más antiguas y destacadas de Florida. Celebró su centenario en 2020 y reveló planes para una ambiciosa expansión que incluirá un nuevo edificio con vistas al río Tampa. Su colección permanente incluye obras de artistas como Alexander Calder, Andy Warhol, James Rosenquist, Robert Rauschenberg, Cindy Sherman, Dale Chihuly y Purvis Young.

La decisión de Permuy de donar la obra a este museo subraya las profundas raíces de la comunidad cubana en Tampa, que se remontan a la década de 1880 y que fue visitada varias veces por Martí mismo.

El Pacto está en exhibición en la Promenade Cohn del Museo de Arte de Tampa como parte de la exposición “Prelude: An Introduction to the Permanent Collection”.

Sé de un pintor atrevido

Que sale a pintar contento

Sobre la tela del viento

Y la espuma del olvido.

Martí. Versos sencillos XXIV

En El Pacto el artista abordó el contexto político de 2015 para representar el deshielo producido por el entonces presidente Barack Obama, con el histórico reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos por primera vez desde la Guerra Fría.

Josignacio captura tanto lo trascendental de la noticia como la ambivalencia que experimentó la diáspora cubana. Vemos a Barack Obama estrechando la mano de Raúl Castro, mientras cada uno está rodeado por siluetas que sugieren la fuente de sus poderes respectivos: el águila calva sobrevuela a Obama representando a EEUU, mientras que la figura del dictador Fidel Castro emerge detrás de su hermano Raúl.

Trazos dramáticos en rojo y negro sirven de base a la figura espectral de José Martí, escritor, periodista y político cubano que vivió, escribió y ejerció su activismo tanto en Cuba como en EEUU.

La obra contiene un alto valor simbólico, pues refleja con profundidad el dilema de un Martí entre dos aguas —rojizas como el curso de un río sangriento—; un Martí asaeteado por la tergiversación, cuyas ideas se han disputado y reeditado desde la isla a manos del castrismo; un Martí que parece salir de las sombras y mira directamente al espectador, como si le preguntara algo o esperara alguna explicación.

Pero es este también el Martí que muchos abrazan en el exilio a manera de reivindicación de un hombre adelantado a su tiempo, en cuyas obras aún encontramos esas certezas que necesitamos. Y Josignacio, para quien pintar es “motivo de vida”, escucha atento la palabra martiana.

Esa dualidad, esa especie de trato entre Martí y su legado, entre el pasado y el futuro, hablan desde el lienzo con la claridad y la abundancia semántica del artista, cuyo proceso creativo muchas veces nace de la palabra, la lectura y la propia escritura.

