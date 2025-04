Actriz francesa Bérénice Béjo, una madre revolucionara en "México 86"

PARÍS.- "Las madres también pueden luchar fusil en mano cuando la democracia está en peligro", declaró la actriz francesa Bérénice Béjo, que encarna a una activista guatemalteca en "México 86", una película rodada en español que toca la fibra sensible de esta hija de refugiados argentinos.

Bérénice Béjo se mete en el papel de una activista revolucionaria guatemalteca que huye a México, donde intenta continuar la lucha clandestina. Perseguida por la policía secreta, intenta criar a su hijo de 10 años, a quien los superiores de ella preferirían enviar a un orfanato revolucionario en Cuba.

Este papel hace eco también a los orígenes de la actriz de 48 años, nacida en Argentina y cuyos padres tuvieron que refugiarse en Francia, huyendo de la dictadura militar (1976-1983) cuando ella aún era un bebé.

Embed

"Somos exiliados, con unos padres que nos han permitido tener una vida mejor, pero al mismo tiempo realmente no nos han contado la historia", contó la intérprete a la AFP.

"Junto al director nos dimos cuenta que finalmente no éramos los únicos en esta situación y que esto no nos impedía avanzar. Estoy muy agradecida por lo que hicieron mis padres, se sacrificaron para que yo esté aquí. Aproveché la oportunidad, hice algo con ella, y lo logré, así que están súper orgullosos", añadió.

"Pero siempre habrá una historia que no será contada", continuó la actriz, galardonada por el filme The artist, de su pareja Michel Hazanavicius, o El pasado, de Asghar Farhadi.

"Reflexionar"

Nacido en 1978 en Guatemala, el cineasta César Díaz se marchó del país centroamericano a los 9 años rumbo a México para reunirse con su madre, quien huyó años antes de la guerra civil. De su padre, un desaparecido político, no tiene recuerdos.

Los 36 años de guerra civil guatemalteca (1960-1996) dejaron unos 200.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

"La historia de México 86, que refleja las movilizaciones por la democracia en la América Latina de los años 1970-1980, resuena con lo que ocurre en el mundo actualmente con el auge de los regímenes autoritarios", prosiguió la actriz.

"De repente, nos damos cuenta que en cierto punto, cuando la democracia está debilitada... hay que defender las cosas que amamos, la libertad, la libertad de expresión, el derecho, la laicidad. Todo ello, son derechos que están ganados, y ahora cuando se están debilitando, hay que ir a defenderlos", apuntó.

"Cuando hay gente que siente el valor de hacerlo, en detrimento de su vida personal, es importante contar sus historias, para decir que es posible, si tienes el valor, ¡adelante! Ya seas una madre, una mujer soltera, un hombre, un padre", opinó la actriz. "En realidad, no es fácil para nadie".

"No hay ninguna razón para que sean solo los hombres los que se vayan y se involucren, porque en realidad para los hombres es difícil involucrarse, es doloroso, supone mucho sacrificio abandonar a su mujer y sus hijos", subrayó.

"Esto tipo de películas hace reflexionar. Yo, como mujer, me digo: 'sí, es verdad que es posible'", agregó la artista. "Si crees que puedes ir a luchar fusil en mano, adelante. No porque seas madre significa que no debes hacerlo", concluyó Béjo.

FUENTE: AFP