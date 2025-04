Miami se despide de un grande del teatro, Mario Ernesto Sánchez

"Gran impulsor del teatro en Miami"

Las reacciones y homenajes al deceso del fundador del grupo Teatro Avante no se hicieron esperar, y horas más tardes diversas personalidades y organizaciones del gremio comunicaron su sentir en redes.

"Su incansable labor en el teatro cubano del exilio, desde su temprana llegada a Estados Unidos, ha valido el valioso trabajo de Teatro Avante, grupo que fundó, así como el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, de casi 40 años de trayectoria. Paz a sus restos y pésame a sus allegados y amigos. Sirva también como merecido homenaje a su extensa trayectoria", publicó Miami Art Promotion.

"Lamento la muerte de Mario Ernesto. Amigo y gran impulsor del teatro en la ciudad de Miami", expresó el actor y dramaturgo Héctor Manrique.

A estos mensajes, por solo mencionar algunos, se sumó un homenaje organizado por los más allegados del director artístico y productor, donde Miami fue el epicentro esta semana: el lunes, fueron los servicios fúnebres; el miércoles, una misa; y el viernes se celebra su legado a las 7 pm en el Westchester Cultural Arts Center.

"La vida es bella"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con allegados del artista que deja un vacío en la escena teatral de Miami y, a su vez, un legado inspirador para las próximas generaciones.

"(Mario) me enseñó el compromiso y respeto a las artes escénicas; la tenacidad para seguir adelante -aún- en momentos de crisis, sin perder el sentido del humor, y la lealtad por encima de todo. Con él, pude conocer a los compañeros con quienes hoy en día trabajo: toda esa gente maravillosa que Mario formó", declaró Beatriz Urgelles, quien fungió como vocera del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami en las ediciones de 2005, 2006 y 2007.

El legado que deja Sánchez se traduce en cuatro décadas de trabajo inagotable.

"Deja 40 años otorgándole a la comunidad la posibilidad de disfrutar de los mejores espectáculos teatrales de Iberoamérica, con respeto y puntualidad", aseveró. Me gustaría que lo recuerden como un gran artista, padre, abuelo, amigo, ser humano generoso, alegre y agradecido. Su lema 'la vida es bella' deja un mensaje de fe a toda la comunidad teatral de Miami", expuso Urgelles.

Con cada edición del festival que fundó, Mario Ernesto acercaba más el teatro hispano internacional al público miamense. Con su partida, el futuro del festival podría preocupar a los amantes del teatro. Según reveló Urgelles, ese quehacer cultural quedará en manos de Melissa Messulam, mánager del Koubek Center.

Mario Ernesto y Claudia Tomas Mario Ernesto Sánchez y Claudia Tomas develan el póster oficial del Festival Internacional de Teatro Hispano (FITH) de Miami. Surediy Rodríguez/DLA

Asimismo, la actriz Claudia Tomás reflexionó sobre las enseñanzas durante el tiempo que laboró junto al director detrás y frente del telón.

"Trabajé durante dos años como asistente ejecutiva y también tuve el privilegio de hacerlo como actriz bajo su dirección en Disonancia, su más reciente puesta en escena. Mario me dejó muchos aprendizajes en lo profesional y en lo personal; diría que, en el ámbito profesional, la enseñanza más valiosa es que con paciencia todo es posible", dijo la intérprete.

"Mario deja la obra de su vida: su legado teatral, el teatro serio y de calidad que produjo y dirigió en Teatro Avante, su compañía por 47 años. Nos deja el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, único en su clase, con 39 años de trayectoria trayendo a la ciudad las mejores producciones hispanas internacionales. Nos deja su ejemplo a seguir, su perseverancia, su fortaleza y su frase inolvidable 'la vida es bella'", acotó Tomás.

11. DISONANCIA_DISSONANCE.Photo.Julio.de.la.Nuez Disonancia. Julio de la Nuez | Cortesía Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

Sobre el dramaturgo

Nacido el 10 de enero de 1947 en San Antonio de las Vegas, Cuba, Mario Ernesto Sánchez emigró a los 15 años a EEUU durante la Operación Pedro Pan.

Su determinación por labrarse una carrera en el cine y teatro surtieron frutos: apareció en cinco episodios de Miami Vice, se le vio en la película Bad Boys, como comprador de drogas; en The Truman Show, como guardia de seguridad; en la comedia británica Only Fools and Horses, como un narcotraficante colombiano.

Si de premios se trata, recibió el Distinguished Career Award de la Florida Theatre Conference, el Ollantay, el Federico García Lorca, el Kusillo del Fitaz, el Special Recognition Award del Arts & Business Council of Miami, el FIT de Cádiz – Atahualpa del Cioppo, el Ucsur y otros más. Todos ellos por su contribución al desarrollo del teatro hispano y sus roles en el cine y la televisión.

"Ha sido largo, difícil y complicado este camino, es cierto, pero también he visto cómo los artistas latinoamericanos -que han llegado en los últimos años- han hecho crecer el entretenimiento en Miami. En el caso de Avante y su festival, creo que hemos logrado nuestra misión de preservar la cultura hispana en los Estados Unidos. Nos hemos convertido en una de las pocas organizaciones culturales hispanas más longevas en este país. Estamos satisfechos", declaró Mario Ernesto Sánchez en una entrevista que concedió al periodista y escritor Luis de la Paz para DIARIO LAS AMÉRICAS, a propósito de la 38 edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, el último que el director realizó.

"Su presencia será eterna en los corazones de muchas personas que tuvimos el privilegio de contar con su amistad y su infinita generosidad", concluyó Claudia Tomás.