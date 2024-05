El pintor Josignacio expone su obra en la muestra "Flora & Fauna"

Resaltan en esta variada muestra piezas de distintos estilos que recrean los patrones vegetales, con colores vibrantes, así como la belleza del mundo animal.

La exhibición cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, Creative Pinellas, la Junta de Comisionados del Condado de Pinellas y el Estado de Florida, y se extenderá hasta el 7 de julio.

In the heart of the Arts Coast, a beautiful exhibition unfolds. On May 23rd, we welcome Flora & Fauna, where nature and artistic expression intertwine! Here, the art of A Galban, Adriano Nicot, Jorge Dans, Froilán Escobar, Josignacio, and Leslie Hiatt come alive with hues that mirror nature's palette and encourage viewers to embrace a sense of responsibility for the preservation of our planet's biodiversity. Curated by A Galban and Tarin Mohajeri, awardees of the Beyond Placemaking Grant, the Flora & Fauna artists have also partnered with the Florida Botanical Gardens Foundation to provide art experiences for people of all ages and abilities through scheduled tours and field trips. Produced with the support of the National Endowment for the Arts, Creative Pinellas, the Pinellas County Board of County Commissioners, and the State of Florida.