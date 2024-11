El arte erótico de Josignacio irrumpe en Miami Art Week

Sobre su serie erótica, el artista dijo que "es una que trabajé desde el 1987 al 1997, donde decidí no trabajarla más". No obstante, "como es y ha sido siempre mi costumbre, nunca doy por cerradas mis series y en algunas ocasiones, si me inspira, las continúo".

Embed - Josignacio Artist on Instagram: "This one will be exhibited on Monday December 2nd 6 pm at World Erotic Art Museum in South Beach, Miami Beach FL. Title: Honey, your dinner is served. Plastic paint medium on wood 1996 32 x 80 inches Erotic Series"

Durante la Semana del Arte de Miami y oficialmente afiliada a Art Basel Miami Beach 2024, Forbidden Fruit: The Art of Cuban Sexuality (La fruta prohibida: el arte de la sexualidad cubana) es una exposición histórica y revolucionaria en varios aspectos, curada por Antonio Permuy.

Esta es la mayor exposición conocida en el mundo dedicada al arte erótico cubano. Con más de 130 obras y más de 70 artistas, abarca cuatro generaciones a lo largo de más de 90 años, mostrando una gama única de perspectivas individuales y generacionales sobre el erotismo.

Es también la primera exposición de arte cubano realizada en el World Erotic Art Museum (WEAM), ubicado en el Wilzig Museum Building de Miami Beach, en el 1205 de Washington Avenue.

Conceptualmente, Forbidden Fruit está organizada en cinco zonas temáticas distintas, creando una experiencia que lleva al espectador en un viaje y una aventura, animándolos a explorar y descubrir matices en cada sección.

La exposición comienza con “El Jardín”, compuesto por obras serenas llenas de imágenes exuberantes de frutas sugestivas, flores y simbolismos que evocan el paraíso y el Jardín del Edén. “Visiones” introduce piezas más vanguardistas y surrealistas que desafían la categorización. “Club Encuentro” recrea el ambiente de un club o cabaré cubano vintage, anterior a la Revolución, mientras que “Viñetas” presenta obras íntimas y de pequeño formato que son de las más impactantes de la muestra.

Una de las estrellas principales entre los artistas contemporáneos vivos es Josignacio, quien figura en la última zona: “La Jungla”. Esta sección está dominada por obras intensas y a menudo psicológicas, incluyendo piezas de artistas destacados como Wifredo Lam, Servando Cabrera, Manuel Mendive, Roberto Fabelo, Lourdes Gómez Franca, Adriano Nicot y Miguel Fleitas.

Otros artistas significativos presentados incluyen a Ramón Alejandro, Amelia Peláez, René Portocarrero, Víctor Manuel, Mariano Rodríguez, Carlos Enríquez, Ramón Unzueta y el artista pop Carlos Navarro.

En un componente histórico adicional, Forbidden Fruit marca también la última exhibición con la participación activa de dos leyendas pioneras del arte cubano en el exilio: Baruj Salinas y Margarita Cano, quienes fallecieron este año después de seleccionar sus obras para esta exposición.

En total, la colección de la exposición incluye préstamos de reconocidas galerías y colecciones del sur de Florida, como Latin Art Core, Pan American Art Projects, el Kendall Art Center, además de numerosas obras prestadas directamente por artistas y sus herederos.

Entre las obras más provocadoras e impactantes de la exposición se encuentra “Honey, your dinner is served” de Josignacio. Proveniente de su rara serie erótica de la década de 1990, esta pieza fue ejecutada en 1996, un año clave para el artista. Ese mismo año, ganó el premio Best in Show en la 38ª Competencia y Exhibición Anual Hortt, el certamen de arte jurado más antiguo y prestigioso de Florida en ese momento.

Hoy día, Josignacio ostenta el récord global por el precio más alto alcanzado en subasta para una obra de un artista latinoamericano vivo, siendo además el primero en superar los tres millones de dólares.

Actualmente valorada en $256,000 y propiedad de Permuy, “Honey, your dinner is served” será donada al WEAM como pieza emblemática de una colección de casi 30 obras, principalmente de artistas cubanos, además de estadounidenses y rumanos, al cierre de la exposición en julio de 2025. Esta donación marcará el 20.º aniversario del museo y será parte de su colección permanente, que incluye obras de Rembrandt y Toulouse-Lautrec.

La inauguración de la exposición coincide además con el 40.º aniversario del desarrollo innovador de Josignacio del medio de pintura plástica (Plastic Paint Medium) en 1984, convirtiéndolo en el primer artista conocido en pintar con resina plástica.

"Esta es una celebración nueva, emocionante y verdaderamente revolucionaria de un aspecto elemental de la naturaleza humana, visto a través de los ojos de cuatro generaciones de talentosos artistas cubanos", dijo Antonio Permuy. "Esta es una celebración nueva, emocionante y verdaderamente revolucionaria de un aspecto elemental de la naturaleza humana, visto a través de los ojos de cuatro generaciones de talentosos artistas cubanos", dijo Antonio Permuy.

Y agregó: "Es una exposición que une varios mundos de manera memorable. Fue ensamblada con gran cuidado y matices para ofrecer una experiencia llena de sorpresas, tanto para quienes son nuevos en el arte cubano o erótico, como para los aficionados de cada género. Nos aseguramos de que incluso críticos, curadores y coleccionistas experimentados puedan ver diferentes facetas de nombres ya conocidos, añadiendo así profundidad al conocimiento público de su obra".

"Aunque esta exposición nunca se concibió para ser completamente exhaustiva, sentimos que hemos hecho un buen trabajo al rascar la superficie de lo que existe en este vasto y diverso ámbito del arte sensual y erótico cubano, contribuyendo además históricamente a este género y al arte cubano a nivel internacional", acotó.

Más información en este enlace. WEAM (Wilzig Erotic Art Museum): 1205 Washington Avenue Miami Beach, FL 33139.

Embed - WEAM Wilzig Erotic Art Museum on Instagram: "Start off Miami Art Week at WEAM! Join us on Monday, December 2nd for the opening reception for two new exhibitions: “Mariette Pathy Allen: Breaking Boundaries” is a special guest exhibition from the @kinseyinstitute, featuring an extraordinary retrospective of the groundbreaking work of photographer Mariette Pathy Allen. “Forbidden Fruit: The Art of Cuban Sexuality” is WEAM’s first-ever exhibition of Cuban art, notable for being the largest known exhibition dedicated to Cuban erotic art ever held, on-or-off the island. The opening reception starts at 7pm on Monday, December 2nd. Get your ticket through the link in bio!"