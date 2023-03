Personalidades rinden tributo a Willy Chirino

El exilio, un nuevo idioma y la añoranza por una tierra a la que jamás ha vuelto le cambiaron para siempre. Quizás para convertir las añoranzas y los sueños en poesía comenzó a escribir canciones, y con ellas a musicalizar la banda sonora de generaciones que han tarareado sus letras, se han enamorado con sus versos y han bailado al compás de sus ritmos, en los que sones, baladas, rock, guarachas, pop y una infinidad de combinaciones sonoras se funden.

Es Willy Chirino, un cubano al que rebautizaron con un nombre “americano”, que jamás le ha hecho olvidar de dónde viene.

El cantor, al que los celadores de la censura pretendieron silenciar en su país de nacimiento porque los enfrenta desde la poesía y la clave y que, sin embargo, es uno de los autores que, de forma clandestina, se ha escuchado más en cuanta fiesta se organiza en cualquier hogar de Cuba.

Con cincuenta años de éxitos en su haber, la humildad y el interés por ayudar a otros le han unido en colaboraciones con figuras que recién comienzan, y en reciprocidad, esos jóvenes talentos le admiran y respetan como un ejemplo de que la fama no le impide continuar fiel a su naturaleza guajira.

Por eso, después de cinco décadas de disfrutar sus creaciones, Miami, la ciudad desde donde lanzó su voz al mundo, la urbe a la que le dio un sonido, la que tantos escogen para vivir y echar raíces, decide vestir sus mejores galas para celebrar a nuestro Willy Chirino.

Willy Chirino es un cubanazo por excelencia Willy Chirino es un cubanazo por excelencia

“Willy representa el Sonido de Miami. Cuando lo escuchas se diferencia del resto de los artistas porque tiene una manera especial de cantar y de componer. Sin duda, su concepto musical lo separa del resto de los exponentes del género tropical. Sus canciones traen alegría, recuerdos, y añoranzas. Y su cubanía está reflejada en todas sus interpretaciones. Me siento privilegiada de conocerlo. Es un cubanazo por excelencia, y se nota su amor por su tierra natal, Pinar del Río. Nunca pensé que tendría el honor y la satisfacción de cantar con él. Gracias Willy Chirino por todo el amor, y por marcar la diferencia con tu música”.

Aymée Nuviola, cantante

Durante cinco décadas, su voz ha sido la voz del pueblo, su canto, un canto de libertad. Ésta es la historia de un niño, nacido en un pequeño pueblo en el extremo occidental de una isla en el Caribe, que llegó a los Estados Unidos con nada más que un sueño, un profundo amor por sus raíces culturales y un talento divino para contar historias. Con el tiempo, se convirtió en un ícono musical, una historia de éxito para Miami y un verdadero testamento del codiciado “Sueño Americano”. Ésta es la historia de Willy Chirino... Un hombre, Una ciudad, Un sueño.

Gonzalo Rodríguez, mánager de Willy Chirino, guionista y escritor

Willy Chirino, gracias por la música Willy Chirino, gracias por la música

“Willy Chirino es mucho más que un artista que graba discos para el público. Él es el auténtico cubano que nunca perdió sus raíces. Representa a Cuba y forma parte de nuestra cultura porque ha dedicado gran parte de su obra a la lucha por la libertad y prosperidad de su país. Además, es un buen hombre, amigo, padre, y un excelente profesional. Con su estilo único y producciones de alto nivel, ha sido un referente para muchas generaciones de músicos. Una de las cosas que más me llamaba la atención desde niño, era cómo su música cautivaba a todos por igual, sin importar la edad. Un día me dijeron que Willy me quería conocer y que tenía una canción para grabarla conmigo ¡Por supuesto que no lo podía creer! Era increíble que un artista al que pasé gran parte de mi juventud escuchando, y que es tan importante para los cubanos, se interesara en mí. Hoy celebramos sus 50 años de carrera y le damos las gracias por toda su dedicación y amor por su país y su gente. Willy Chirino, gracias por la música”.

Leoni Torres, cantautor

Willy Chirino es bandera de nuestra cultura Willy Chirino es bandera de nuestra cultura

“Willy es el auténtico ejemplo del cubano-rellollo. Representa y comparte el orgullo de la raíz, y el inmenso dolor del destierro. Su música es bandera de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestro idioma rítmico. Me considero afortunada de compartir con él música, amistad y terruño, porque ambos somos pinareños”.

Marisela Verena, cantante

Willy Chirino es fundamental en la lucha por la libertad de Cuba Willy Chirino es fundamental en la lucha por la libertad de Cuba

“Conocí a Willy Chirino en México, cuando participé como actor invitado en el videoclip de ‘La jinetera’, dirigido por Ernesto Fundora. Él es una de las figuras más importantes de la música popular cubana. Es, junto a otros artistas, el creador del Sonido de Miami, que es uno de los fenómenos más importantes de la música latina acontecidos durante la segunda mitad del Siglo XX, por lo que su importancia es trascendental. Su obra es fundamental en la lucha por la libertad de Cuba, por eso él es un símbolo de nuestra cultura. A él le debemos muchísimo, y Cuba siempre le agradecerá su postura contra el totalitarismo. Que Dios bendiga a Willy Chirino”.

Amaury Gutiérrez, cantautor

Willy Chirino es nuestra leyenda viva Willy Chirino es nuestra leyenda viva

“Willy representa el corazón, las alegrías y las tristezas de cada cubano donde quiera que esté. Su música es totalmente atemporal. Él cuenta nuestras historias y nuestras vidas. Es nuestro orgullo, un icono, es nuestra leyenda viva.

Varias veces le he ganado al dominó, incluida alguna pollona [risas]”.

Albita Rodríguez, cantautora

Willy Chirino trasciende a los cubanos Willy Chirino trasciende a los cubanos

“Willy es un referente artístico, sonoro y patriótico. Siempre ha estado activo y abrazando todo aquello que signifique una vía de ayuda a la liberación de Cuba como nación. Siempre ha respondido de forma categórica a todas las acciones que atropellan los Derechos Humanos en la isla. Y su obra musical ha creado un sonido, el Sonido de Miami, y una forma de producir la música que hace evidente su esencia. Willy Chirino trasciende a los cubanos, porque todas las culturas se identifican y disfrutan con su música. La reacción que provoca su obra va más allá de los intereses de un solo país. Hace música partiendo del respeto, la seriedad y el compromiso, desmintiendo el mito de que la música popular para ser exitosa debe adolecer de calidad”.

Gonzalo Rubalcaba, pianista y compositor

Willy Chirino es un verdadero patriota Willy Chirino es un verdadero patriota

“Con su guitarra y su música, Willy Chirino ha actuado como un genuino activista social elevando a viva voz el anhelo de una Cuba libre. Él es, sin duda alguna, un verdadero patriota y un símbolo de orgullo para los cubanos dentro y fuera de la isla, porque representa con honor el espíritu y la determinación por la conquista de la libertad y la justicia. Es un orgullo cubano, un ser humano y un artista irrepetible que ha llenado de música el mundo entero a lo largo de sus 50 años de carrera artística, impactando la cultura latina con una combinación única de ritmos que capturan el encanto de los sonidos tropicales de Miami. Willy y yo llegamos a los Estados Unidos a través de la Operación Pedro Pan y, según mis recuerdos del campamento donde llegamos de niños a Miami, Willy era un muchacho grande que me cuidaba porque yo era muy pequeño, tenía 6 años. Ahora creo que él dice que era al revés [risas], que yo era quien lo cuidaba a él”.

Joe Carollo, comisionado y exalcalde de Miami

A Willy Chirino hay que rendirle todos los honores que merece A Willy Chirino hay que rendirle todos los honores que merece

“Willy Chirino es uno de los grandes compositores, cantantes, arreglistas y productores musicales que ha dado Cuba. Está celebrando 50 años de carrera y sigue vigente en el corazón de los cubanos de la isla, y de quienes vivimos en todas partes del mundo. Cuando vivíamos en Venezuela, mi hija Lena y yo hacíamos ejercicio con un casete de Willy donde estaba la canción ‘Medias negras’. Así que puedo decir que bajé más de 40 libras haciendo ejercicio al ritmo de Willy Chirino todos los días durante dos meses [risas]. Lo adoro porque es una buena persona. Gran amigo, buen compañero y toda su familia -que es una dinastía musical- es maravillosa. A Willy Chirino hay que cuidarlo, preservarlo, apapacharlo, y rendirle todos los honores que merece porque es irrepetible. Lo adoro, lo admiro y lo respeto”.

Malena Burke, cantante

Willy Chirino es un líder para los cubanos Willy Chirino es un líder para los cubanos

“Willy es una figura y una voz comunitaria muy importante. Un líder de los cubanos”.

Hansel & Raúl, agrupación

