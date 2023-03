Personalidades celebran la vida y obra de Willy Chirino

El exilio, un nuevo idioma y la añoranza por una tierra a la que jamás ha vuelto le cambiaron para siempre. Quizás para convertir las añoranzas y los sueños en poesía comenzó a escribir canciones, y con ellas a musicalizar la banda sonora de generaciones que han tarareado sus letras, se han enamorado con sus versos y han bailado al compás de sus ritmos, en los que sones, baladas, rock, guarachas, pop y una infinidad de combinaciones sonoras se funden.

Es Willy Chirino, un cubano al que rebautizaron con un nombre “americano”, que jamás le ha hecho olvidar de dónde viene.

El cantor, al que los celadores de la censura pretendieron silenciar en su país de nacimiento porque los enfrenta desde la poesía y la clave y que, sin embargo, es uno de los autores que, de forma clandestina, se ha escuchado más en cuanta fiesta se organiza en cualquier hogar de Cuba.

Con cincuenta años de éxitos en su haber, la humildad y el interés por ayudar a otros le han unido en colaboraciones con figuras que recién comienzan, y en reciprocidad, esos jóvenes talentos le admiran y respetan como un ejemplo de que la fama no le impide continuar fiel a su naturaleza guajira.

Por eso, después de cinco décadas de disfrutar sus creaciones, Miami, la ciudad desde donde lanzó su voz al mundo, la urbe a la que le dio un sonido, la que tantos escogen para vivir y echar raíces, decide vestir sus mejores galas para celebrar a nuestro Willy Chirino.

willy chirino Willy Chirino en entrevista con la periodista Iliana Lavastida, directora ejecutiva de DLA, en 2011. Archivo DLA

"Willy es uno de los artistas cubanos más queridos, creativos y emblemáticos de todos los tiempos. Él ha pasado a la historia como un personaje imprescindible de la cultura nacional, tanto para los cubanos de la isla como para los exiliados"- Paquito D'Rivera, músico

paquito d' rivera, olga alvarez y willy chirino Paquito D'Rivera, Olga Álvarez y Willy Chirino, durante el acto de nombramiento de una calle en honor al cantautor en New Jersey. Cortesía/ Paquito D'Rivera

"Es nuestro gigante, no por su estatura física. Creo que todo cubano se siente orgulloso de él. Ese primer momento que escuchamos a Willy Chirino se queda para siempre dentro de nosotros" – Lena Burke, cantante

willy chirino junto a lena burke concierto silvio campos Willy Chirino canta junto a Lena Burke en el concierto por sus 50 años de vida artística. Silvio Campos/ DLA

"Desde sus principios, la música de Willy ha palpitado en el corazón de la gente en Cuba. Crecimos juntos en Miami. Hemos compartido escenarios, perseguido el mismo sueño. Y hemos compartido nuestra música con el sonido de Miami, del cual somos fundadores. Me alegra mucho su éxito. Estoy feliz de que esté celebrando 50 años de carrera" – Carlos Oliva, músico

carlos oliva Carlos Oliva. Silvio Campos/ DLA

"Como Celia Cruz o Beni Moré, Willy te recuerda que eres cubano. Te recuerda tu niñez, tus abuelos, esa gente que ya no está. Te recuerda lo mejor de tu vida con tus seres queridos, porque no había una fiesta familiar sin la música de Willy Chirino. Y lo escuchábamos altísimo, mi tema favorito suyo es La noche perfecta" – Osmani García, cantante

Osmani Garcia Osmani García. Silvio Campos/ DLA

"Willy es un sentimiento muy nuestro. Siento mucho más que admiración, siento lealtad y agradecimiento, porque cuando llegué hace 23 años me ofreció abrir sus conciertos y así alimenté a mi familia"- Carlucho, presentador

Carlucho silvio campos Carlucho. Silvio Campos/ DLA

"Como cubanoamericana, uno se identifica con ese pedacito de Cuba que no logró ver. Willy es como la banda sonora de nuestra vida. Con sus letras, él es esa Cuba que uno anhela: una Cuba libre" – Lucy Grau, cantante

lucy grau silvio campos Lucy Grau. Silvio Campos/ DLA

"He tenido el gusto y el honor de conocer a Wilfredo Chirino, la persona detrás del artista que todos admiramos y conocemos. He podido compartir y viajar muchísimo con él, en el plano personal. Aparte de su cubanía, lo que más admiro de Willy es el hombre de familia que es. Quiere y cuida mucho a su familia. Eso es lo más importante en su vida, además de Cuba" – Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz

Omer pardillo silvio campos Omer Pardillo. Silvio Campos/ DLA

"Siempre ha ayudado, como lo hizo conmigo. Y todavía sigue ayudando a personas que vienen de Cuba, a músicos que no saben cómo orientarse y él les abre camino. Siempre ha sido así. Lo conozco como ser humano hace más de 52 años. Y su música ha sido una gran influencia. Aprendí mucho de él"- Frankie Marcos, director musical del grupo Clouds

frankie Marcos Frankie Marcos. Silvio Campos/ DLA

"Willy es un ícono de Cuba, de Miami y de todos los que amamos la libertad, especialmente de todos los cubanos que deseamos esa libertad para nuestra patria, como él la desea. Es un compositor, un cantante, un patriota y un amigo. Me siento muy orgulloso de él. Son muchas las canciones lindas de Willy que recuerdo, que marcaron distintas etapas de mi vida"- Benjamin León Jr., fundador de León Medical Centers

Benjamin Leon.jpg Benjamin León Jr. Silvio Campos/ DLA

FUENTE: REDACCIÓN