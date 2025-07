Raúl de Molina comparte la razón por la que carga una "cartera" desde su operación

"Hoy les voy a decir lo que ustedes me preguntaron hace unos días atrás, que porqué yo tenía esta 'cartera' mientras estaba cocinando. Esto no es una cartera, esto es lo que me ayuda a mí con la herida que tengo para que cicatrice mejor", comentó.

La herramienta

Sentado desde un sofá en su hogar, el presentador abrió el bolso para mostrar su interior: "Esto es una máquina que tiene un tubo que va conectado a mí aquí, con esta faja que tengo encima de la herida con una esponja", dijo mostrando parte de su abdomen vendado.

"Esto lo que hace es sacarme el líquido que tengo adentro de la herida y lo tengo que tener 24 horas puesto", agregó.

De Molina aseveró que este equipo lo ha llevado consigo durante un mes. Sin embargo, se acerca el momento en el que deba dejar de usarlo. "Como se me abrió un poco la herida lo necesito. Pero ya estoy de maravilla".

Asimismo, aprovechó el momento para bromear al respecto. "Para la gente que pregunta y son chismosos como yo, saben lo que está pasando. No es que tenga la cartera para guardar el dinero que tengo porque ya me lo comí", dijo con una sonrisa.