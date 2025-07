Reino Unido homenajea a la princesa Ana con una moneda acuñada en su honor

La princesa Ana de Gran Bretaña, en su papel de Coronel de The Blues and Royals, se reúne con Oficiales y Suboficiales de la División Doméstica, durante su visita a Wellington Barracks en el centro de Londres el 3 de mayo de 2023.

En la imagen se puede apreciar que en la moneda está grabado un retrato que el fotógrafo John Swannell hizo a la princesa luciendo la tiara Pineflower, y también destaca el escudo de armas oficial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Mint (@royalmintuk)

Dicho escudo presenta a tres leones en el primer y cuarto cuadrante, los cuales representan a Inglaterra; un león rampante en el segundo cuadrante, que representa a Escocia; y un arpa de plata en el tercer cuadrante que representa a Irlanda.

En el reverso de la moneda se lee: "La Princesa Real - Celebrando 75 Años - Deber y Devoción".

Labor real

La princesa Ana siempre se ha distinguido como un miembro ejemplar de la familia real británica, no solo por su contribución a la corona, siendo conocida como la más activa y que patrocina más de 300 organizaciones benéficas, organizaciones y regimientos militares en nombre del rey Carlos III; también por hazañas personales como convertirse en la primera miembro de la realeza en competir en los Juegos Olímpicos como jinete en 1976.

En 1973 se casó con el capitán Mark Phillips en 1973 y tienen dos hijos, con quien tuvo dos hijos: Peter Phillips y Zara Tindall. Ambos rechazaron los títulos nobiliarios para ellos, argumentando que deseaban que pudieran tener una vida normal y tranquila.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Mint (@royalmintuk)

"Creo que probablemente les resultó más fácil, y creo que la mayoría de la gente argumentaría que tener títulos tiene sus desventajas. Así que creo que probablemente fue lo correcto", dijo en 2020 a la revista Vanity Fair.

En 1987, su madre le otorgó el título de Princesa Real, un título vitalicio, convirtiéndose en la séptima mujer en ostentar el honor desde su introducción en el siglo XVII.

En 1992 se divorció y ese mismo año se casó con el vicealmirante Sir Timothy Laurence.

Accidente

En junio de 2024, la princesa Ana sufrió un accidente con un caballo en su propiedad de Gatcombe Park que le provocó lesiones menores y una conmoción cerebral, y por el que estuvo hospitalizada cinco días.

Meses más tarde, durante un viaje a Sudáfrica, la hermana de Carlos III y el príncipe Andrés reconoció que no recordaba nada respecto al accidente y aseveró que sabe a dónde quería ir cuando caminaba por las áreas de la propiedad, pero enfatizó que su objetivo no era dirigirse hacia los caballos.

"Sé a dónde pensé que iba, y era a donde estaban las gallinas, nada que ver con caballos", agregó.

Señaló que ver a las gallinas era una rutina habitual, pero no puede recordar cómo llegó hasta el sitio del accidente. "No tengo ni idea de lo que hacía en el campo, porque normalmente no iba por allí".

Aclaró que sus médicos le informaron que no sufrió daños y manifestó que experiencias así te hacen reflexionar sobre lo sorpresiva que puede ser la vida.

"Simplemente te recuerda, te muestra que nunca se sabe, que pasa algo y es posible que no te recuperes. Tienes mucha suerte… si puedes seguir estando más o menos en tu sano juicio, y el verano pasado estuve muy cerca de no estarlo. Hay que aceptar cada día como viene, dicen”.