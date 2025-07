Kate Middleton aborda los retos que enfrentó con el diagnóstico de cáncer

CELEBRIDADES Jennifer López y Ben Affleck no logran vender mansión en Beverly Hills

"Pones cara de valiente, estoica durante el tratamiento. Cuando termina, te sientes como ‘puedo volver a la normalidad’, pero la fase que sigue es realmente muy difícil. Ya no estás con un equipo clínico, pero no puedes funcionar normalmente en casa de la forma en que solías hacerlo", comentó.

Experiencia transformadora

Asimismo, la esposa del príncipe William, heredero al trono de Gran Bretaña, señaló que pese a lo negativo que de la enfermedad, el proceso se vuelve una experiencia transformadora que te enseña a dejar a un lado las cosas que no son tan importantes y priorizar momentos y contactos con personas especiales.

"Desde el primer diagnóstico hasta el postratamiento y situaciones similares. Es una experiencia transformadora, tanto para el paciente como para sus familias. Y, de hecho, a veces pasa desapercibido; uno no necesariamente aprecia, sobre todo cuando es la primera vez, el gran impacto que tendrá. Tienes que encontrar tu nueva normalidad, y eso lleva tiempo... y es como una montaña rusa, no es un camino de rosas, como uno espera. Pero la realidad es que no lo es; uno pasa por momentos difíciles", aseveró.

No obstante, enfatizó que contar con una red de apoyo y espacios de distracción en medio del proceso es vital para los pacientes.

"Tener un lugar como este para tener una red de apoyo, ya sea a través de la creatividad, el canto o la jardinería, o lo que sea, es muy valioso, y es fantástico que esta comunidad lo tenga. Sería fantástico que muchas comunidades tuvieran este tipo de apoyo".