viernes 21  de  noviembre 2025
REALEZ

Romántico gesto del príncipe William hacia Kate Middleton captado en video

Los príncipes de Gales asistieron a su primera aparición conjunta en la alfombra roja desde que iniciara el tratamiento contra el cáncer de Kate en 2024

Los príncipes de Gale, William y Kate Middleton, asisten a los Premios de Cine de la Academia Británica Bafta en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023.

AFP/Chris Jackson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe William demostró su cariño por Kate Middleton con un gesto romántico justo antes de una aparición en la alfombra roja. El momento se dio cuando el príncipe y la princesa de Gales asistieron a la gala anual Royal Variety Performance de la Royal Variety Charity en Londres.

Esta supuso su primera aparición en la alfombra roja en dos años, tras el tratamiento contra el cáncer de la princesa en 2024.

En un vídeo compartido en X por la editora de la sección de realeza del Daily Mail, Rebecca English, se puede apreciar a la pareja llegando al Royal Albert Hall en un automóvil con chófer, elegantemente vestidos de etiqueta.

A través de la ventanilla, puede verse al heredero al trono británico ajustar el traje y, en un tierno gesto, acercar la mano de su esposa a sus labios para darle un beso al aire.

Embed

Protocolo real

Aunque el protocolo rige muchas normas de la realeza, no existe una guía formal sobre cómo las parejas reales pueden comportarse afectuosamente en público. En cambio, las muestras públicas de afecto quedan a su propia discreción.

"Es probable que a los miembros de mayor rango de la familia real no se les indique cómo interactuar ni cuándo pueden o no mostrar afecto en público, y se confía en su buen juicio para determinar cuándo es apropiado", declaró a la revista People la experta en etiqueta real Myka Meier.

"Los miembros de la realeza suelen adaptar sus muestras de afecto en público al grado de formalidad del evento al que asisten", añadió.

Los príncipes de Gales, que se casaron en 2011 y tienen tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, de 7 años, parecen haber flexibilizado su postura sobre las muestras de afecto en público desde que Kate anunció en marzo de 2024 que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Posteriormente, la princesa redujo sus compromisos. Por fortuna, en septiembre declaró haber finalizado su tratamiento de quimioterapia y en enero anunció que estaba en remisión.

