lunes 18  de  agosto 2025
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

Aunque no se emitieron órdenes de desalojo formales, las familias afectadas fueron trasladadas a viviendas similares dentro del Windsor Great Park

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

AFP/Oli Scarff
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La próxima mudanza del príncipe William y Kate Middleton a su nuevo hogar, Forest Lodge en Windsor, ha provocado que dos familias residentes en propiedades cercanas del Crown Estate sean reubicadas para dar paso a la residencia real.

Forest Lodge, propiedad histórica dentro del Crown Estate, es conocida por su entorno natural y privacidad, ubicada en el corazón del Windsor Great Park, un área de gran valor histórico y ecológico vinculada a la familia real desde hace siglos. La vivienda tiene ocho habitaciones, seis baños, amplios jardines y un entorno que permite mantener la privacidad de la familia, además de estar a solo 30 minutos de la residencia de los padres de Kate Middleton, en Berkshire.

Lee además
William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
MONARQUÍA

Príncipe William retira su apoyo al Príncipe Andrés por ofensas a Kate Middleton
Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.  
FAMOSOS

Lili Estefan responde a críticas del régimen cubano hacia su hija

Aunque no se emitieron órdenes de desalojo formales, las familias afectadas fueron trasladadas a viviendas similares dentro del Windsor Great Park, asegurando que las propiedades originales se entregaran en condiciones óptimas y sin perjuicios significativos para los ocupantes.

Espacio más amplio

La mudanza, prevista para finales de 2025, responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio y privado para la familia real, que incluye a sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. William y Kate han financiado personalmente renovaciones menores en la propiedad, incluyendo mejoras de privacidad con pantallas y arbustos.

Se espera que Forest Lodge se convierta en la residencia principal de la pareja durante los próximos 10 a 15 años, incluso cuando William asuma el trono, lo que indica un cambio en la tradición real que históricamente sitúa a Buckingham Palace como residencia principal del monarca.

Este cambio de residencia se produce tras un período desafiante para la familia real, que incluyó el fallecimiento de la reina Isabel II y la continuación de las responsabilidades del rey Carlos III. Además de Forest Lodge, la familia mantiene otras residencias en Anmer Hall, Norfolk, y en el Palacio de Kensington, Londres.

Temas
Te puede interesar

Jaze comparte detalles del álbum "Quizá no es para tanto"

Congreso honra el legado del expedicionista Miguel de la Quadra-Salcedo

Audiencia en Miami-Dade abre la puerta al juicio inmediato de Chocolate MC

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski se saludan este lunes durante un encuentro de horas en la Casa Blanca en busca de un acuerdo definitivo de paz en Kiev.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Zelenski y líderes de la UE califican de "muy bueno" el encuentro con Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso