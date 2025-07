Rosalía responde a diseñador que rechazó vestirla por no pronunciarse sobre Palestina

Fue en Instagram donde el modista compartió capturas de los correos que el equipo de la cantante catalana y de él habían intercambiado. "Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina", reza el correo que .

Adrover acompañó las imágenes con un mensaje en el que explicaba que admira el trabajo de la artista y no es un ataque personal.

"Haciendo "lo correcto"... El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que ustedes son mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer "Lo correcto". MOTOMAMI", escribió.

La acción del diseñador ha sido aplaudida y rechazada por seguidores de él y de Rosalía.

Rosalía responde

No obstante, la propia intérprete ha usado sus redes sociales para responder al modista, aseverando que si bien no ha cumplido con las expectativas de muchos en cuanto al uso de sus redes sociales y plataformas, no significa que no rechace lo que vive el pueblo palestino.

"He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención. El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan", inició.

Rosalía - Palestina 1 La cantante española Rosalía responde al diseñador Miguel Adrover. Captura de pantalla/Instagram/@rosalia.vt

La intérprete, quien será parte de la tercera temporada de la serie de HBO Euphoria, rechazó la forma en la que el diseñador expuso la situación y alegó que los señalamientos deben ir dirigidos a los que realmente tienen el poder de finalizar el conflicto bélico.

"No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)".

Por último, lamentó que sus palabras no sean suficientes para detener el sufrimiento ni la violencia, y agradeció a las organizaciones humanitarias que ayudan a las víctimas.

"En un mundo como el de hoy en día todxs vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer "lo correcto", probablemente no siempre lo consiga pero en el proceso trato de aprender y mejorar. Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG's, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras".