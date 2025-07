Damián Valdez niega haber asesinado a El Taiger: "Ustedes saben que yo no lo maté"

En el audiovisual, con fecha del 29 de octubre 2024, el hombre insistió en que no fue él quien disparó al músico urbano, y dice al detective que El Taiger se había comunicado con él la noche antes del incidente pidiéndole que le prestara 20 mil pesos.

"Yo huí porque a mí también me querían matar", dijo. "Yo no sé a quién le debía él un dinero, que fue a pedirme 20 mil pesos prestados, con alguien".

Según su testimonio, El Taiger se había estado comunicando con él desde la noche del 2 de octubre solicitándole un préstamo. Valdez señaló que se encontraba en una discoteca y que no prestó atención a los mensajes.

Encuentro y asesinato

A primera hora del 3 de octubre, dijo que escuchó que tocaban su puerta, y al abrir eran El Taiger y presuntamente dos personas más cuyas identidades desconoce.

"El fue a pedirme prestado. Yo le dije: 'José, si tú me debes 18, ¿de dónde voy a tener 20 mil pesos yo? ¿Tú estás loco? Yo no tengo mi un medio'. Él estaba escribiéndome como desde las 8 o 9 de la noche. Como a las 5 siento que estaban dándole a la puerta. Me asomo y era José. 'Te estoy escribiendo. Abre, abre, es una emergencia...' Y veo que viene una gente, comentó.

Damián Valdez Galloso aseguró que en su casa, dos hombres encararon al músico cubano sobre una supuesta deuda.

"Yo le abro. Entran y me pide 20 mil pesos prestados. Yo le dije: 'Mi hermano, no tengo un medio. ¿De donde voy a sacar 20 mil pesos?'. Y le dicen: 'Te dimos hasta las 12 de la noche y mira la hora que es. Y prometiste que nos ibas a dar 20 mil pesos hoy... ayer".

Posteriormente, señaló que se fue hacia la parte de atrás de su residencia para tomar agua y los dejó discutiendo.

"Ellos se quedan conversando ahí, tienen un palabreo y pienso en ese momento que tiraron la reja y se fueron. Cuando salgo lo veo tirado en el portal y veo la sangre, y salgo corriendo por atrás, con miedo".

El sospechoso manifestó que asustado llamó a una persona, que no identifica, para avisarle que a El Taiger lo habían herido. Y luego de ver si los presuntos responsables ya no se encontraban en la zona, lo metió en el carro, lo llevó al hospital, llamó al 911 y huyó.

Valdez Galloso insistió que no se quedó en la escena porque temía por su vida y que a los minutos de alejarse del lugar, los responsables de la muerte de El Taiger intentaron atropellarlo.

Juicio

El 8 de julio, un juez del condado Miami-Dade confirmó que el juicio contra Damián Valdés Galloso, principal acusado del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger, comenzará el próximo 15 de septiembre de 2025.

La decisión se tomó tras varias postergaciones previas, y el juez advirtió que no se concederán más extensiones. "Nada acelera más el proceso que una fecha de juicio", afirmó.

No obstante, está prevista una audiencia de estatus el 12 de agosto, en la que la defensa y la Fiscalía deberán confirmar que cuentan con toda la evidencia.

Valdés Galloso fue arrestado en noviembre de 2024 en Nueva York y posteriormente enviado a Miami. Desde entonces, permanece detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y posesión de arma de fuego siendo convicto.