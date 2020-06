Tom Jones: Una mirada atrás antes del cumpleaños 80

06 de junio de 2020 - 17:06

Durante casi 60 años, Tom Jones ha deleitado al público con impresionantes actuaciones en el escenario y éxitos como "It's Not Unusual" y "Delilah". El barítono galés que hizo comparaciones con Elvis cumple 80 años el domingo. Esta galería de imágenes tomadas por The Associated Press muestra a Jones a lo largo de su vida y carrera. Jones ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, reinventándose para nuevos públicos a lo largo de los años