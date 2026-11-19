El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

MIAMI.- A poco más de dos meses de haber confirmado públicamente el término de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer se abordó ante los medios de comunicación para compartir cómo atraviesa esta etapa personal.

Aunque accedió a responder preguntas sobre su vida cotidiana, la empresaria evitó profundizar en los detalles privados del proceso de ruptura, enfatizando que mantiene una comunicación fluida y amistosa con el artista por el bienestar del hijo que tienen en común, Río.

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Durante el encuentro con la prensa, Ferrer rechazó la idea de que la separación signifique un reinicio desde cero, prefiriendo interpretar la coyuntura como un proceso natural de adaptación y continuidad en su trayectoria vital.

Crianza compartida

La modelo prefirió no hacer comentarios al ser cuestionada sobre el proceso de duelo emocional posterior al fin del noviazgo que inició en 2017, pidiendo a los reporteros evitar las especulaciones. En su lugar, reafirmó que la prioridad absoluta para ambos sigue siendo la tranquilidad y estabilidad del pequeño Río, nacido en junio de 2021.

“Para José y para mí nuestro objetivo es el mismo: que Río sea feliz. Río tiene un papá y una mamá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos y yo creo que eso es lo más importante”, declaró Valentina Ferrer durante la entrevista.

La pareja, que hizo pública su relación en 2018 tras haberse conocido en la grabación del videoclip Sigo extrañándote, confirmó la disolución de su vínculo el pasado 16 de septiembre de 2026 mediante un comunicado en redes sociales.

Con sus declaraciones recientes, Ferrer ratifica el compromiso de conservar una dinámica familiar basada en el respeto mutuo