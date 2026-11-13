El venezolano George Wittels diseña la nueva corona del Miss Universo 2026

La corona del Miss Universo 2026 está fabricada en oro blanco de 18 quilates y engastada con un total de 3.150 diamantes de alta pureza.

La organización Miss Universo presentó la nueva corona destinada a la próxima soberana universal. La pieza, creada por el orfebre venezolano George Wittels, rinde homenaje a las bodas de diamante y a los 75 años de historia ininterrumpida del concurso internacional.

Bautizada "El resplandor de un legado eterno", la obra sobresale por su diseño en tonos completamente blancos, una característica pensada por el concurso Miss Universo para realzar la elegancia, la luminosidad y la distinción de quien resulte triunfadora.

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La corona está fabricada en oro blanco de 18 quilates y engastada con un total de 3.150 diamantes de alta pureza. El diseño y la confección a cargo del diseñador venezolano se desarrolló en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París.

La pieza fue develada el 12 de noviembre en el museo Miss Universe Experience, ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas, en la zona metropolitana de Puerto Rico.

La participación de Wittels marcó un hito en la historia de la belleza internacional al convertirse en el primer orfebre latinoamericano en diseñar la corona principal de Miss Universo.

Con ello, el creador alcanzó una marca histórica al ser el único en elaborar las insignias de tres certámenes de la categoría "Grand Slam", tras sus diseños previos para el Miss Grand International y el Miss Supranational.

"Me inspiré en las bodas de diamante", indicó el artista venezolano en su cuenta de Instagram. En sus 31 años de trayectoria profesional, Wittels ha conjugado su base como ingeniero con el desarrollo de un estilo artesanal y artístico.

Además de su faceta como orfebre, su catálogo incluye la creación de piezas de autor, accesorios exclusivos para alfombras rojas, joyas nupciales y tiaras de colección elaboradas con gemas finas y metales nobles.

También ha diseñado coronas para el Miss Venezuela y certámenes internacionales como Miss Earth, Miss World y Miss International.

La nueva corona reemplazará a "La luz del infinito", utilizada por la reina saliente, Fátima Bosch. La pieza fue fabricada artesanalmente por la joyería filipina Jewelmer con un baño de oro y 23 perlas doradas.

La entrega de "El resplandor de un legado eterno" a la próxima ganadora será el 24 de noviembre durante la gala final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.