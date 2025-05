Alonso espera que Madrid no suponga la salida de Montmeló de la Fórmula 1

MONTMELÓ.- "No podemos perder Barcelona". El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) defendió este jueves que se mantenga una carrera en el circuito de Cataluña, en Montmeló, a partir de 2026, año en que Madrid pasará a organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1.

"No creo que vayamos a perder Barcelona. Es mi opinión y mi deseo. Está bien tener nuevos circuitos y que la F1 vaya a nuevos países, pero al mismo tiempo hay que conservar circuitos tradicionales, en los que se ha escrito la historia de la F1. Creo que la F1 y Barcelona están muy unidas", estimó este jueves el veterano piloto de 43 años en una conferencia de prensa.

El circuito de Montmeló, a una veintena de kilómetros de la capital catalana, figura en el calendario de la F1 desde 1991 y organizará el domingo el Gran Premio de España por 35ª vez consecutiva.

Es un trazado muy valorado por los pilotos y las escuderías, que organizan a menudo ensayos en el mismo.

"Hace décadas que hacemos ensayos aquí. Los equipos eligen Barcelona para los ensayos porque es el circuito de la F1 por excelencia. Se han hecho mejoras en los últimos años para adaptarlo a los estándares actuales de la F1", subrayó el piloto asturiano.

El contrato del circuito de Cataluña con la F1 termina en 2026, año que coincide con la aparición del 'Madring', el circuito urbano de Madrid, en el calendario.

El nuevo Gran Premio en la capital española podría suponer la salida de Montmeló, toda vez que Liberty Media, que ostenta los derechos de la Fórmula 1, parece más orientada a nuevos mercados más lucrativos como Estados Unidos o Asia.

Roland Garros "no puede parecer un circo"

El español Jaume Munar (57º en la clasificación ATP) mostró su descontento con la actitud del público durante su partido ante el francés Arthur Fils (14º) en segunda ronda de Roland Garros, este jueves en la pista Suzanne-Lenglen, calificando el ambiente de "un circo".

"Respecto al público, voy a ser muy claro, no tengo por qué morderme la lengua, por mí que animen al otro, que chillen, ya estoy curtido y estoy entrenado en eso. En Sudamérica también son muy duros", comenzó Munar en la conferencia de prensa posterior a su derrota.

"Lo que sí me parece una falta de respeto absoluta, y aquí pasa mucho, es el no parar de cantar, de interrumpir. Al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance y parece un 'show'. Muy bonito para el espectador, pero también creo que deberían recordar que estamos aquí para hacer nuestro trabajo", siguió argumentando el tenista mallorquín.

FUENTE: AFP