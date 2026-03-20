Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra

CARACAS .- La estrategia del equipo de defensa de Nicolás Maduro se mantiene. Insisten en solicitar que se deseche la acusación en su contra porque el gobierno de Estados Unidos ha obstaculizado que tenga una defensa adecuada.

Este jueves 19 de marzo, en un documento de 17 páginas presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, exponen que la propia Fiscalía Federal reconoce puntos clave para Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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Los abogados sostienen que de acuerdo con la ley venezolana ambos tienen derecho a que el Estado venezolano cubra sus gastos legales, que no cuentan con recursos personales para pagar su defensa, y que, en otros, casos si se ha permitido que terceros sancionados cubran honorarios legales.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Como se sabe Maduro y Flores fueron capturados en Venezuela, el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses irrumpieron en su bunker ubicado en Fuerte Tiuna, el emporio militar venezolano.

Maduro está acusado de narcotráfico y corrupción de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Esta misma agencia dependiente del Departamento de Estado Unidos, bloqueó el uso de los fondos. Lo que impide a Maduro y a su esposa contratar a los abogados de su elección de acuerdo con sus defensores.

El equipo de la defensa argumente que esta restricción viola tanto la Sexta Enmienda (que garantice el derecho a elegir abogado), y el debido proceso.

Subraya que obligarlos a aceptar un defensor público no soluciona el problema, ya que el derecho constitucional incluye poder elegir representación legal.

Consideran que la única salida válida es la desestimación del caso contra Maduro y su esposa.

Esta declaración, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de marzo.

Audiencia especial

El equipo legal, encabezado por Barry Pola, también solicita que en el caso de que el juez no deseche la causa de inmediato, se convoque a una audiencia especial para revisar a fondo las decisiones del Gobierno y su impacto en los derechos del acusado.

Los abogados señalan que la intervención del Gobierno estadounidense ha impedido de manera directa, que Maduro y su esposa financien su defensa con recursos no vinculado al delito.

Lo que constituye una violación constitucional que debería frenar el proceso, argumentan los defensores.

En febrero comenzó la estrategia

Esta estrategia del equipo legal de Maduro comenzó formalmente, el 26 de febrero, cuando su equipo presentó ante una corte Federal de Nueva York, una moción para anular la acusación.

Razona el equipo legal, que el bloqueo para financiar a su abogado vulnera su derecho constitucional a elegir representación legal. En ese primer intento, la solicitud sostenía que la OFAC impidió el uso de fondos del gobierno de Venezuela pese que Maduro no cuenta con recursos propios para pagar su defensa.

Los defensores agregaron que es inviable, una defensa adecuada y que se viola la Sexta Enmienda como el debido proceso.

El 13 de marzo, la Fiscalía respondió ante el tribunal oponiéndose a la petición y solicitó su rechazo.

Los fiscales argumentaron que las restricciones financieras no constituyen una violación a sus derechos y tampoco, es causa para invalidar el proceso penal por lo que el caso debe continuar.

Hermano de Chávez pide su pronta liberación

Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y gobernador del estado Barinas (oeste), exigió este viernes a Estados Unidos la "pronta liberación" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

"El Gobierno bolivariano (está) en marcha, Gobierno popular en marcha, trabajando por esa paz con soberanía, libertad y dignidad, la paz que el pueblo venezolano se merece, y exigiendo desde aquí la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores", dijo en un acto transmitido por el canal estatal VTV. "El Gobierno bolivariano (está) en marcha, Gobierno popular en marcha, trabajando por esa paz con soberanía, libertad y dignidad, la paz que el pueblo venezolano se merece, y exigiendo desde aquí la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores", dijo en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello, el gobernador expresó "todo el apoyo" a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al "alto mando político y militar que está dirigiendo el país en estas circunstancias".

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de marzo.

FUENTE: Con información de EFE