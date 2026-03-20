Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, descartó la suspensión del impuesto estatal a la gasolina, tras afirmar que no existe una “solución sencilla” a nivel local para frenar la escalada en el costo de los combustibles.

La negativa del Ejecutivo surge ante la propuesta de la bancada demócrata en Tallahassee de pausar el tributo de 23.5 centavos por galón, una medida que busca paliar los efectos de los precios que ya superan los 4.17 dólares en zonas como el condado de Monroe.

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El mandatario señaló que la crisis responde a la inestabilidad global derivada del conflicto con Irán y la crisis militar en el estrecho de Ormuz, y no a factores bajo el control administrativo de Tallahassee.

Límites de la competencia estatal

DeSantis sostuvo que la intervención sobre el tributo estatal carecería de eficacia real para el bolsillo del consumidor debido a la volatilidad del mercado.

Según el mandatario, las fluctuaciones de precios suelen absorber cualquier reducción impositiva antes de que esta llegue a los ciudadanos, lo que convertiría a la medida en un “gesto simbólico” más que en un “alivio económico sustancial”.

El gobernador enfatizó que la clave reside en la estabilización de los mercados internacionales y el flujo de productos hacia los puntos de venta, factores que, de acuerdo con DeSantis, escapan al control de la administración estatal.

Tensión política y crisis externa

La negativa del Gobierno estatal profundizó la brecha con los legisladores demócratas, quienes insisten en el uso del superávit presupuestario de Florida para amortiguar el alza en los costos del combustible.

No obstante, DeSantis, en una conferencia de prensa en la ciudad de Brandenton, dirigió sus críticas hacia la gestión energética de Washington, a la que responsabilizó de no garantizar la seguridad en las rutas comerciales de crudo.

El precio promedio del combustible en el estado escaló de los 2.85 dólares en diciembre hasta los 4.17 dólares registrados esta semana en el condado de Monroe, una cifra que refleja el impacto directo del conflicto bélico en Oriente Medio sobre la economía doméstica de la península.

Logística y dependencia regional

El panorama se agrava por la particularidad geográfica de Florida, que carece de oleoductos de conexión directa con las refinerías del Golfo de México, según expertos.

Esta condición obliga al estado a depender del transporte marítimo para su abastecimiento, un método logístico que encarece el producto final respecto a otros estados de la nación.