viernes 20  de  marzo 2026
JUSTICIA

Gobierno de EEUU demanda a Harvard por permitir el "antisemitismo"

El presidente Donald J. Trump criticó las principales universidades estadounidenses por consentir movimientos radicales en favor de los palestinos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza

La entrada de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 13 de agosto del 2019.

La entrada de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 13 de agosto del 2019.

AP/Charles Krupa, Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra la Universidad de Harvard en la que acusa a la institución de permitir un "ambiente hostil" hacia estudiantes judíos e israelíes durante las manifestaciones propalestinas en el campus entre 2023 y 2025.

El presidente Donald J. Trump criticó las principales universidades estadounidenses por consentir movimientos radicales en favor de los palestinos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, grupos considerados por la Casa Blanca de extremistas y antisemitas.

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El Departamento de Justicia presentó una demanda similar contra la Universidad de California. En la nueva querella, el ejecutivo afirma que el "profesorado y la dirección de Harvard hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes".

"Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas. Harvard permitió que un campamento antiisraelí se mantuviera durante veinte días, en violación de la normativa universitaria", señala en la demanda presentada ante un tribunal de Massachusetts.

Harvard, el nido de antisemitas y proislamistas terroristas

"Harvard fomentó y continúa fomentando un clima en el campus donde prosperan un antisemitismo hostil y conductas antiisraelíes", añade.

La universidad afirmó en respuesta a la demanda que se preocupa "por los miembros de la comunidad judía e israelí".

Aseguró también que ha "reforzado la formación y la educación sobre el antisemitismo para estudiantes, profesores y personal", lo que "demuestra exactamente lo contrario de una indiferencia deliberada".

El gobierno de Trump pidió al tribunal declarar que Harvard ha incumplido su contrato con el gobierno federal, y, por tanto, que le libere del pago de millones de dólares en fondos federales a la universidad, además de exigir que se le devuelva el dinero ya entregado.

Un juez federal, en respuesta a una demanda de Harvard, ordenó al gobierno que desbloqueara 2.600 millones de dólares en financiación a la universidad.

FUENTE: Con información con AFP.

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