EEUU sanciona a una red internacional de financiamiento de Hezbolá

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de "abrazar la violencia en el Líbano" (AFP)

WASHINGTON. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que sancionará a los 16 integrantes de una red internacional de financiamiento para el partido milicia chií libanés Hezbolá encabezada por el empresario Alaa Hassan Hamieh.

El acusado, según el Tesoro de Estados Unidos, es el encargado de supervisar una "red de compañías con la ayuda de familiares y socios para lavar y recaudar fondos a la unidad financiera de Hezbolá". Estas compañías han sido identificadas en Líbano, Siria, Polonia, Eslovenia, Qatar y Canadá, y han contribuido al desvío, aproximadamente, de unos 100 millones de dólares (86 millones de euros) desde 2020.

Para el Departamento del Tesoro, esta red "representa una fuente de financiación indispensable para Hezbolá", que sigue "abrazando la violencia en Líbano a pesar de las llamadas al desarme".

Las milicias de Hezbolá, tradicionalmente enfrentadas a Israel, lanzaron desde octubre de 2023 una campaña de bombardeos contra territorio israelí en gesto de solidaridad a la causa palestina en la guerra de Gaza.

En noviembre de 2024 ambas partes acordaron un alto el fuego que se ha tambaleado en innumerables ocasiones: Hezbolá denunciaba ataques indiscriminados de Israel mientras el Gobierno israelí defendía que Hezbolá seguía activa en el sur de Líbano.

La guerra de Irán, aliado indisociable de Hezbolá, ha terminado por disolver estos términos y el conflicto ha vuelto a estallar a pleno rendimiento desde el 2 de marzo.

De este aspecto se hace eco el Departamento del Tesoro cuando asegura en su comunicado de este viernes que "Irán es la cabeza de la serpiente en lo que respecta al terrorismo global, y sus aliados, como Hezbolá, llevan a cabo la misión de Teherán de sembrar el caos y la destrucción más allá de sus fronteras", ha declarado en este sentido el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

"Hezbolá sigue desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones terroristas. Esta acción va dirigida contra actores clave dentro de su red financiera global que sustentan sus actividades militantes", ha añadido.

FUENTE: On información de Europa Press