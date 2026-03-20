viernes 20  de  marzo 2026
TERRORISMO

EEUU sanciona a una red internacional de financiamiento de Hezbolá

La sanción recaerá sobre 16 integrantes de la red internacional que encabeza el empresario Alaa Hassan Hamieh

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de abrazar la violencia en el Líbano (AFP)

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de "abrazar la violencia en el Líbano" (AFP)

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que sancionará a los 16 integrantes de una red internacional de financiamiento para el partido milicia chií libanés Hezbolá encabezada por el empresario Alaa Hassan Hamieh.

El acusado, según el Tesoro de Estados Unidos, es el encargado de supervisar una "red de compañías con la ayuda de familiares y socios para lavar y recaudar fondos a la unidad financiera de Hezbolá". Estas compañías han sido identificadas en Líbano, Siria, Polonia, Eslovenia, Qatar y Canadá, y han contribuido al desvío, aproximadamente, de unos 100 millones de dólares (86 millones de euros) desde 2020.

Lee además
Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá. 
CONFLICTO ARMADO

Israel anuncia operaciones terrestres contra Hezbolá en Líbano
los riesgos politicos de la guerra contra iran

Los riesgos políticos de la guerra contra Irán

Para el Departamento del Tesoro, esta red "representa una fuente de financiación indispensable para Hezbolá", que sigue "abrazando la violencia en Líbano a pesar de las llamadas al desarme".

Las milicias de Hezbolá, tradicionalmente enfrentadas a Israel, lanzaron desde octubre de 2023 una campaña de bombardeos contra territorio israelí en gesto de solidaridad a la causa palestina en la guerra de Gaza.

En noviembre de 2024 ambas partes acordaron un alto el fuego que se ha tambaleado en innumerables ocasiones: Hezbolá denunciaba ataques indiscriminados de Israel mientras el Gobierno israelí defendía que Hezbolá seguía activa en el sur de Líbano.

La guerra de Irán, aliado indisociable de Hezbolá, ha terminado por disolver estos términos y el conflicto ha vuelto a estallar a pleno rendimiento desde el 2 de marzo.

De este aspecto se hace eco el Departamento del Tesoro cuando asegura en su comunicado de este viernes que "Irán es la cabeza de la serpiente en lo que respecta al terrorismo global, y sus aliados, como Hezbolá, llevan a cabo la misión de Teherán de sembrar el caos y la destrucción más allá de sus fronteras", ha declarado en este sentido el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

"Hezbolá sigue desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones terroristas. Esta acción va dirigida contra actores clave dentro de su red financiera global que sustentan sus actividades militantes", ha añadido.

FUENTE: On información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Pentágono: "No hay un plazo definitivo" para terminar ofensiva en Irán

Reino Unido confirma uso de sus bases para "operaciones defensivas" de EEUU en el estrecho de Ormuz

EEUU intercepta lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
JUSTICIA

Presidente colombiano Gustavo Petro es investigado penalmente en EEUU, según New York Times

Accidente en Calle Ocho, en la Pequeña Habana, el 19 de marzo de 2026. 
INCIDENTE VIAL

Accidente de tránsito durante manifestación en Miami deja tres personas convalecientes

Wilmer Ruperti, magnate naviero y contratista del régimen venezolano.
ALIADOS

SEBIN detiene a Wilmer Ruperti, aliado de Maduro

Próxima audiencia de Nicolás Maduro será el 26 de marzo. (AFP)
VENEZUELA

Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra

La relaciones entre Washington y Caracas han mejorado desde el 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro. (Departamento de Interior de EEUU)
RELACIONES

EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela, sin "riesgo de detención injustificada"

Te puede interesar

El Departamento del Tesoro acusa a esta red de abrazar la violencia en el Líbano (AFP)
TERRORISMO

EEUU sanciona a una red internacional de financiamiento de Hezbolá

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Wilmer Ruperti, magnate naviero y contratista del régimen venezolano.
ALIADOS

SEBIN detiene a Wilmer Ruperti, aliado de Maduro

La entrada de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 13 de agosto del 2019.
JUSTICIA

Gobierno de EEUU demanda a Harvard por permitir el "antisemitismo"

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.
CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES

Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

Próxima audiencia de Nicolás Maduro será el 26 de marzo. (AFP)
VENEZUELA

Defensa de Maduro pide de nuevo desechar acusación en su contra