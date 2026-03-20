Venezuela revolucionó el Clásico Mundial de Béisbol: el fenómeno que la MLB no pudo crear

Los aficionados reaccionan cuando Jackson Chourio #1 del equipo de Venezuela anota una carrera gracias a un sencillo productor de su compañero Maikel García #11 contra el equipo de Italia en la séptima entrada en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Durante años, la Major League Baseball (MLB) ha intentado combatir una percepción incómoda: que el béisbol se ha vuelto lento, predecible y, para muchos, aburrido. Cambios de reglas, cronómetros de pitcheo, limitaciones defensivas… todo con un mismo objetivo: recuperar al espectador.

Pero lo que no logró la MLB en casi una década, lo provocó Venezuela en cuestión de días durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

BÉISBOL Exilio en Miami se llena de orgullo con el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

BÉISBOL Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

No fue una regla. No fue una estrategia de marketing. Fue cultura.

El día que el béisbol dejó de ser silencioso

La final entre Venezuela y Estados Unidos en Miami no solo definió un campeón —que terminaría siendo histórico para los sudamericanos — sino que dejó una imagen que sacudió al béisbol mundial: un estadio estadounidense completamente tomado por la pasión venezolana.

Sí, Estados Unidos era local.

Sí, jugaban en casa.

Pero el ruido, el color y la energía… eran de Venezuela.

Miami, una ciudad profundamente latina, ayudó a crear el escenario. Pero lo que ocurrió fue mucho más allá de la geografía. Fue un choque cultural en vivo: el béisbol entendido como espectáculo frente al béisbol vivido como identidad.

AFP__20260317__2266960106__v1__HighRes__2026WorldBaseballClassicSemifinalsItalyVVene La selección de Venezuela celebra su victoria por 4-2 sobre la selección de Italia tras el partido disputado en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP

El “ponche” que conquistó al mundo

Hay un momento que resume todo.

Cuenta de dos strikes.

El pitcher listo.

Y entonces… el estadio entero comienza a moverse.

Brazos arriba y abajo.

Un grito que crece como ola:

“¡Ponche, ponche, ponche!”

No era un simple cántico. Era presión psicológica. Era energía colectiva. Era béisbol caribeño en su máxima expresión.

Ese ritual, típico en Venezuela —especialmente en clásicos como Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes—, fue completamente nuevo para el público estadounidense.

Y los dejó impactados.

Pat McAfee: “Nunca había visto algo así”

El analista de ESPN, Pat McAfee, lo resumió mejor que nadie.

Quedó “atónito”.

Dijo que jamás había visto algo igual.

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Y aseguró que recordará ese ambiente “toda su vida”.

No hablaba solo del ruido. Hablaba de algo más profundo: una forma distinta de vivir el deporte.

Porque, a diferencia de otros ambientes intensos, lo de Venezuela no era hostil. No era violento. No era tóxico. Era fiesta. Cánticos, ritmo, presión… pero sin cruzar la línea.

Cuando Estados Unidos intentó copiar

El impacto fue inmediato.

En redes sociales comenzaron a circular videos de aficionados estadounidenses intentando replicar el famoso “ponche”. También fanáticos de Japón y República Dominicana se sumaron al coro en pleno estadio.

No lograron el mismo efecto.

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No por falta de ganas, sino porque lo que estaban intentando imitar no era un cántico… era una cultura.

Una que se construye desde la infancia, en estadios locales, en ligas invernales, en juegos donde el béisbol no se ve: se siente.

El mensaje que MLB no esperaba

La lección fue clara.

El problema del béisbol nunca fue la duración de los juegos.

Ni el ritmo.

Ni las reglas.

El problema era la emoción.

Y Venezuela demostró que el béisbol, cuando se vive con identidad, puede ser uno de los espectáculos más intensos del mundo.

El Clásico Mundial de Béisbol, que ya venía creciendo en audiencia global , encontró en la afición venezolana un catalizador inesperado.

Un recordatorio de lo que este deporte puede ser.

Un fenómeno que ya cruzó fronteras

Lo más interesante es que esto no terminó en Miami.

Fanáticos de otros países ya comenzaron a adoptar el “ponche”.

Y no sería extraño que, en los próximos años, ese grito se escuche en Japón, en el Caribe o incluso en estadios de Grandes Ligas.

Porque Venezuela no solo ganó un título.

Ganó algo más difícil: cambió la manera en que el mundo ve el béisbol.