martes 25  de  agosto 2026
Baloncesto

Ángel Reese hace historia dos veces en una noche de récord en la WNBA

Ángel Reese hizo historia en la WNBA con 26 rebotes ante las Sparks, superando dos récords de la liga y alcanzando 458 capturas en la temporada.

Angel Reese #5 de Atlanta Dream calienta antes del partido contra Los Angeles Sparks en el Crypto.com Arena el 24 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Angel Reese #5 de Atlanta Dream calienta antes del partido contra Los Angeles Sparks en el Crypto.com Arena el 24 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California. 

Luke Hales/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Ángel Reese volvió a demostrar por qué es una de las mejores reboteadoras de la WNBA. La estrella del Atlanta Dream estableció dos récords de la liga en una misma noche durante la victoria de su equipo por 78-71 sobre Los Angeles Sparks.

Reese capturó 26 rebotes, una nueva marca histórica de la WNBA, superando los 24 que Chamique Holdsclaw había conseguido el 23 de mayo de 2003 con Washington.

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Pero su actuación histórica no terminó ahí. Con esos 26 rebotes, Reese llegó a 458 en la temporada, superando los 451 que A'ja Wilson había establecido en 2024 y convirtiéndose en la nueva poseedora del récord de rebotes en una temporada de la WNBA.

La pívot del Dream también terminó con 11 puntos, suficientes para registrar su 27.º doble-doble de la temporada, líder de la liga. Lo consiguió gracias a una canasta cuando quedaban 13,9 segundos para el final.

“Solo quiero estar ahí para mi equipo. Ofensiva, defensiva, lo que sea necesario para ganar”, explicó Reese después del partido.

La actuación llega después de una noche complicada en ataque, ya que Reese reconoció que no tuvo su mejor eficacia de cara al aro. Sin embargo, encontró otra manera de marcar diferencias.

“Sabía que iba a poder conseguirlos en el lado de los rebotes”, señaló.

Allisha Gray, compañera de Reese en Atlanta, quedó impresionada por la actuación: “Eso es un talento. Estoy simplemente asombrada viéndola rebotear”.

Reese, tres veces All-Star de la WNBA, ya había establecido en 2024 el récord de una novata con 13,1 rebotes por partido y la marca histórica de la liga con 15 dobles-dobles consecutivos. Además, lideró la WNBA en rebotes durante sus dos primeras temporadas y vuelve a encabezar la categoría este año con 12,0 por encuentro.

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