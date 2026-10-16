viernes 16  de  octubre 2026
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Argentina arranca su era post Messi con amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El combinado argentino, que despidió hace algunos días a Lionel Messi, abrirá su participación en la ventana internacional el 13 de noviembre ante la Celeste

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reacciona durante la ceremonia de entrega del trofeo al término de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026.&nbsp;

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reacciona durante la ceremonia de entrega del trofeo al término de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026. 

Paul ELLIS / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUENOS AIRES.- La selección argentina se enfrentará como local a Uruguay y Costa Rica en noviembre, informó este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en sus primeros partidos desde la emotiva despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni abrirá su participación en la ventana internacional el 13 de noviembre ante la Celeste, en un estadio todavía a confirmar de Buenos Aires.

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El segundo cotejo amistoso ante Costa Rica se jugará el 17 de noviembre en Córdoba (centro), confirmó la AFA en sus redes sociales.

El par de encuentros abrirá oficialmente la era post Messi para la subcampeona del mundo.

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El astro disputó su último juego ante Benín el pasado 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde dijo adiós con un gol de penal y dos asistencias.

El seleccionado argentino tiene en el aire también la continuidad de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y todavía no ha sido renovado.

El entrenador había deslizado tras el Mundial de Norteamérica 2026 que dudaba en continuar, pero a finales de septiembre tranquilizó a los fanáticos cuando dijo que había comenzado a conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y que había "predisposición" de ambas partes para extender su vínculo.

Man-U pasa la página

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, aseguró que el club ha "pasado página" tras el terremoto provocado por críticas esta misma semana del defensa argentino Lisandro Martínez a los dirigentes de la entidad.

Martínez arremetió contra la directiva del club tras la derrota por 2-0 del United ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el martes, por no haber invertido lo suficiente para reforzar la plantilla.

El central criticó directamente al director deportivo Jason Wilcox, asegurando que esperaba "al cien por cien" más inversión durante el mercado de fichajes del verano, después de que el United terminara tercero en la Premier League la temporada pasada.

El argentino publicó un comunicado el jueves para pedir disculpas por sus críticas, fruto de su "frustración" tras la derrota en Madrid.

"Hemos pasado página. Él salió a hablar de la situación y, como grupo, seguimos adelante", declaró Carrick, muy cuestionado luego de que el United haya firmado el peor inicio de temporada en la Premier League en los últimos 40 años.

Carrick añadió que la situación provocada por Martínez no era "un drama" para el equipo. "Los chicos se han entrenado muy bien, había muy buenas sensaciones en el entrenamiento esta mañana".

FUENTE: AFP

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