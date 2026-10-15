jueves 15  de  octubre 2026
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Messi lidera el camino del Inter Miami de regreso a los playoffs de la MLS

El astro Lionel Messi, que se retiró de la selección argentina hace días, participó en los dos goles del Inter Miami ante el New York City FC este miércoles

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- El astro argentino Lionel Messi participó este miércoles en los dos goles con los que el Inter Miami venció 2-0 al New York City FC, un triunfo que les aseguró a las "Garzas" un puesto en los playoffs a falta de cinco partidos en el calendario.

Con goles del mexicano Germán Berterame (20') y el argentino Rodrigo De Paul (45+5), el equipo floridano selló la victoria en el Nu Stadium de Miami respaldado por una sólida actuación defensiva, que le permitió encadenar por primera vez en la temporada dos partidos sin recibir goles.

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"Es uno de los primeros objetivos que tenía este club", dijo el DT del equipo, Cristian "Kily" González, en conferencia de prensa. "Estamos adentro, pero obvio que tenemos que seguir mejorando como equipo".

Messi alcanzó los 119 partidos con el conjunto estadounidense y ocupa el segundo lugar en la lista histórica del club, por detrás de Noah Allen (133).

En pocas semanas de trabajo, el "Kily" González ha logrado sacar la mejor versión de Miami en el 2026.

"Fuimos agresivos y cortamos las jugadas cuando podía suceder algo, me voy contento, obvio que tenemos que mejorar muchas cosas, pero de a poco vamos", afirmó el DT.

Las lagunas defensivas que tanto daño hicieron durante la gestión de Guillermo Hoyos han desaparecido y otros referentes en ataque, como el uruguayo Luis Suárez y Berterame, aportan goles y asistencias.

"Alivio"

Precisamente Berterame abrió el marcador en una calurosa noche en Miami. El exatacante de Rayados de Monterrey le puso el toque final a una gran jugada colectiva que inició con pase de Messi y continuó con una brillante asistencia de Suárez.

"Estoy con mucha alegría, es un gran alivio”, comentó Berterame en zona mixta. "Trabajo para dar el máximo, siempre trato de que llegue el gol, pero estoy en un equipo con jugadores de jerarquía".

Berterame, de 27 años, no marcaba para el Inter Miami desde su doblete del 24 de mayo frente al Philadelphia Union.

Entre un gol y otro, "Berte" se perdió el Mundial 2026 con México y fue considerado para el nuevo proceso de la selección azteca que lidera el entrenador Rafael Márquez.

El segundo gol de las "Garzas" llegó en los descuentos del primer tiempo, cuando otra vez Messi apareció en escena con una asistencia para su socio De Paul.

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 remató desde el borde del área directo al ángulo y dejó sin posibilidades al portero internacional estadounidense Matt Freese.

El equipo neoyorquino llegaba golpeado a Miami tras haber ganado apenas uno de sus últimos 11 partidos de la MLS.

Messi, que venía de anotar doblete en la última fecha, alcanzó 14 asistencias en la temporada y sigue inflando su candidatura al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2026.

Con el triunfo de esta jornada, el Inter Miami llega a 52 puntos y se mantiene segundo en la Conferencia Este, a lejanas 14 unidades del líder Nashville.

En la tabla por el "Supporters' Shield", que combina ambas conferencias y define cupos a competencias internacionales, marcha tercero.

FUENTE: AFP

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