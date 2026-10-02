Messi compra oficialmente al Eldense, de la Segunda División española

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

El astro argentino, todavía jugador del Inter Miami, amplía sus inversiones en el fútbol español tras adquirir el Cornellà en abril.

Lionel Messi se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense, club de la Segunda División española, que anunció este jueves la adquisición por parte del astro argentino.

Messi, de 39 años y todavía en activo con el Inter Miami de la MLS, continúa así ampliando su presencia como inversor en el fútbol español. El argentino ya había tomado el control del Cornellà, equipo catalán de la cuarta categoría, el pasado mes de abril.

«El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución», informó el club alicantino en un comunicado.

La entidad destacó que la llegada de Messi como propietario supone el inicio de un proyecto con una visión a largo plazo, enfocado en impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del Eldense.

Fundado en 1921, el conjunto de Elda nunca ha disputado la Primera División española. Actualmente atraviesa una situación deportiva complicada, ya que después de siete jornadas de la temporada 2026-27 ocupa el decimonoveno puesto de una clasificación de 22 equipos, posición que lo llevaría al descenso a Primera RFEF.

La llegada de Messi abre ahora una nueva etapa para un club con más de un siglo de historia y con el desafío inmediato de mantenerse en el fútbol profesional español.