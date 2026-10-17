sábado 17  de  octubre 2026
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Barcelona golea al Betis de la mano de un Lamine Yamal desatado

El atacante español abrió la cuenta para el Barcelona este sábado con un golazo, en un partido en el que su club tuvo que sufrir antes de encontrar el ritmo

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal, anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española contra el RCD Espanyol en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 11 de abril de 2026.

Josep LAGO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

SEVILLA.- A tres días de la visita contra el París Saint-Germain y a una semana del Clásico frente al Real Madrid, el Barcelona sufrió, pero terminó doblegando al Betis (5-2) este sábado en Sevilla con un golazo inicial del imparable Lamine Yamal.

Los azulgranas firmaron su novena victoria en igual número de jornadas de la liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

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En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Yamal (10').

El prodigio español, además, fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesus (52'). Rodri (41'), con dos cabezazos, Eric García (63') y Dani Olmo (81') sellaron la cuenta para el líder.

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27', 1-1) y el exazulgrana Abde Ezzalzouli (53', 3-2), antes de terminar el encuentro con diez debido a que el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54').

El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández en el origen de la acción (43').

El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones.

Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos).

Es la primera vez en su historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga.

"Lucho" Díaz marca triplete

Impulsado por un triplete del colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich aplastó al RB Leipzig por 6-1 este sábado en la sexta jornada del campeonato de Alemania, un triunfo categórico a cuatro días de recibir al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

Con 14 puntos, el Bayern aventaja en el primer puesto al Borussia Dortmund gracias a la diferencia general de goles (+17 contra +7). El Dortmund fue frenado más temprano en Berlín por el Union (0-0).

El domingo, Friburgo (3º, 13) visitará al Bayer Leverkusen (4º, 10) con la oportunidad de recuperar su condición de líder de la Bundesliga.

Los goles bávaros fueron anotados por Díaz (12', 47' y 69'), Aleksandar Pavlovi (26'), el francés Michael Olise (34') y el inglés Harry Kane (53').

FUENTE: AFP

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