viernes 16  de  octubre 2026
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Real Madrid pide la dimisión de presidente de LaLiga por comparación con métodos nazi

El Real Madrid consideró "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad" la comparación realizada por Javier Tebas, máximo mandatario del circuito

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El Real Madrid pidió este viernes la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, por comparar la actuación de medios que considera cercanos al equipo y de la televisión del club con métodos de la propaganda nazi.

El Real Madrid consideró "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión".

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Tebas había afirmado en un mensaje en sus redes sociales que el club blanco, a través de medios cercanos y de su televisión, apuntan siempre a lo que va en contra de sus intereses.

"Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos", escribió Tebas.

"Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato", añadió Tebas.

"La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", matizó el presidente de LaLiga.

Tebas lanzó este mensaje en respuesta a artículos de un medio digital que transmitió la postura crítica del Real Madrid con LaLiga, el arbitraje o la Federación Española.

"Siempre como víctima"

El presidente de LaLiga desgranó las quejas del Real Madrid sobre los horarios o el arbitraje y reprocha que "el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima".

El Real Madrid consideró que el hecho de que Tebas concrete que no habla de la ideología nazi "no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones".

El Real Madrid consideró que la actitud de Tebas denota "una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales".

Para concluir, la institución blanca resaltó que dichos comentarios deben marcar la salida de Tebas de su puesto.

"En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga", cerró el club merengue en un comunicado.

FUENTE: AFP

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