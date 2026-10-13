martes 13  de  octubre 2026
Fútbol

Vinícius, Mbappé y Mourinho, bajo presión antes de la visita del Real Madrid a Roma

Vinícius atraviesa un momento complicado y Mbappé sigue bajo la lupa antes de un partido clave para el Real Madrid en Champions.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Rayo Vallecano, el 12 de septiembre de 2026.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Rayo Vallecano, el 12 de septiembre de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid afronta su visita a la Roma en un momento delicado de la temporada, con la necesidad de conseguir una victoria que reduzca la tensión alrededor del equipo. El conjunto blanco llega al encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones después de una sufrida victoria ante el Villarreal y con el Barcelona a seis puntos en LaLiga, a solo dos semanas del Clásico.

La situación deportiva se ha complicado también por la polémica arbitral. El club madridista mantiene sus críticas tras la anulación de un gol a Vinícius en el partido contra el Villarreal y la posterior expulsión del brasileño por tirar del pelo a un rival durante la acción. José Mourinho optó por no comparecer ante los medios después del encuentro para evitar declaraciones que pudieran derivar en una sanción.

Lee además
El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, reacciona durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de octubre de 2026. 
Fútbol

Mourinho y el arte del silencio: una costumbre que vuelve a escena en el Real Madrid
El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, saluda al delantero brasileño Vinícius Júnior (izq.), número 07, y al centrocampista turco Arda Güler, número 15, tras su sustitución durante el partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid
Fútbol

Vinícius, contra las cuerdas: la Champions, su oportunidad ante el ascenso de Diomande

Una victoria en Roma supondría un alivio para el entrenador portugués y sus jugadores. Mourinho, que dirigió al conjunto italiano durante dos temporadas y media entre 2021 y 2024, vuelve a encontrarse con un equipo que conoce bien, pero que ahora necesita superar sus propias dificultades.

Mourinho busca soluciones para un Real Madrid sin rumbo claro

El técnico portugués llegó al Santiago Bernabéu con el objetivo de devolver al Real Madrid a la conquista de los grandes títulos después de dos temporadas sin grandes éxitos. Sin embargo, el equipo todavía no ha encontrado una identidad de juego consistente y depende con frecuencia de las acciones individuales de sus principales estrellas.

En el centro del campo, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no han logrado consolidarse como una pareja capaz de generar juego y dar continuidad a los ataques, especialmente frente a rivales que defienden de forma ordenada. Arda Güler es uno de los pocos futbolistas que consigue aportar claridad cuando retrocede para recibir el balón, mientras que Mourinho apenas ha contado con Bernardo Silva.

La situación de Vinícius también preocupa al madridismo. El brasileño suma un gol y tres asistencias en nueve partidos oficiales y se ha convertido en uno de los jugadores más cuestionados por una parte de la afición, que le ha dedicado pitos y abucheos.

Mourinho ha defendido públicamente al delantero y ha insistido en que quiere ayudarlo a recuperar su mejor versión. Sin embargo, el crecimiento del joven marfileño Yan Diomandé, titular ante el Villarreal en lugar de Vinícius, abre el debate sobre quién ocupará la banda izquierda frente a la Roma.

Mbappé cumple con los goles, pero el Madrid necesita más

Kylian Mbappé también se encuentra bajo el foco mediático por sus actividades fuera del campo, incluidas sus salidas nocturnas y sus paseos en bicicleta mientras estaba lesionado. Mourinho salió en su defensa antes del partido contra el Villarreal y aseguró que el francés jugaría porque estaba convencido de que no había fallado al Real Madrid.

Sobre el césped, las cifras de Mbappé son mejores que las de Vinícius. El delantero francés acumula ocho goles y dos asistencias en nueve encuentros oficiales, aunque todavía no ha asumido de forma indiscutible el papel de líder que se esperaba de él tras su fichaje.

Los problemas del equipo, además, no se limitan al ataque. El Real Madrid solo ha conseguido mantener su portería a cero en dos de sus nueve partidos oficiales, una estadística que refleja las dificultades defensivas que Mourinho aún no ha conseguido corregir.

A los errores atrás se suma una presión tras pérdida irregular, que aparece únicamente en determinados momentos de los encuentros. Son problemas que el equipo ya arrastraba durante las etapas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa y que continúan sin una solución clara.

El encuentro ante la Roma se presenta así como una prueba importante para el proyecto de Mourinho. Un nuevo tropiezo podría aumentar la presión sobre el entrenador y sus jugadores justo antes del Clásico liguero del 25 de octubre en el Camp Nou. La Roma, pese a empatar ante el Como en su último partido, ocupa la tercera posición de la Serie A, a solo dos puntos del líder, el Inter de Milán.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Vinicius se perdería el Clásico por su expulsión ante el Villarreal

La Fórmula 1 prepara su regreso a África con un nuevo circuito cerca de la capital de Ruanda

Alcaraz estalla en Shanghái y cae ante Bergs tras quejarse de las pelotas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
JUSTICIA

Diosdado Cabello y otros dos altos mandos aparecerían en la acusación por tortura contra Maduro

Página dedicada a Colón. 
TRIBUTO

La Casa Blanca rinde homenaje a Cristóbal Colón y lo exalta como "el héroe estadounidense por excelencia"

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
VENEZUELA

Divulgan un video de hombres armados que llaman a combatir al régimen venezolano

 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Te puede interesar

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Por Daniel Castropé
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

Precio de la gasolina en Florida fluctúa. 
COMBUSTIBLE AL ALZA

Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

James Robertson.
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

Esta fotografía, tomada y distribuida el 13 de octubre de 2026 por The Vatican Media, muestra la llegada del Papa León XIV al Hospital Universitario Gemelli de Roma antes de una operación para extirparle un tumor pulmonar.
VATICANO

El papa León XIV ingresa al hospital para ser operado de pulmón este martes en Roma