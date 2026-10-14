El Real Madrid firma una remontada épica ante la Roma con tres goles en los últimos siete minutos

El delantero brasileño del Real Madrid #09 Endrick celebra el tercer gol de su equipo con el centrocampista turco #15 del Real Madrid, Arda Guler, durante el partido de fútbol de la UEFA Champions League - 1a ronda del día 2 entre AS Roma y Real Madrid en el Estadio Olímpico de Roma el 14 de octubre de 2026.

El Real Madrid protagonizó este miércoles una remontada espectacular al derrotar 3-4 a la Roma en el Estadio Olímpico, gracias a tres goles en los últimos siete minutos, obra de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger. El conjunto blanco levantó un marcador adverso de 3-1 cuando apenas quedaban siete minutos para el final, en un encuentro que el equipo italiano había dominado durante buena parte del tiempo.

La noche tenía un significado especial para la Roma, que regresaba a la Champions League en su estadio siete años después. El equipo italiano atraviesa un buen momento y vivió también el regreso de José Mourinho, recibido con aplausos por los aficionados cuando su nombre sonó por la megafonía.

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Sin embargo, el Real Madrid volvió a recurrir a su carácter competitivo en Europa para dar la vuelta a un partido que parecía perdido.

La Roma golpeó primero

El encuentro comenzó con un aviso de Paulo Dybala, quien probó suerte desde la frontal del área antes de que se cumpliera el primer minuto. Poco después, Thibaut Courtois tuvo que intervenir ante los disparos de Mario Hermoso y Matías Soulé.

La Roma salió con intensidad y puso en aprietos al conjunto merengue, pese a sufrir la lesión de Manu Koné en el minuto 16. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas y fue sustituido por Niccolò Pisilli.

Cuatro minutos después llegó el primer gol. Marten de Roon culminó una recuperación en campo rival con un potente disparo desde fuera del área que sorprendió a Courtois y desató la celebración en el Olímpico.

El equipo italiano estuvo cerca de ampliar su ventaja con un remate de Donyell Malen que el guardameta belga consiguió despejar prácticamente sobre la línea de gol.

Pero el Real Madrid encontró espacios cuando la Roma adelantó sus líneas. Kylian Mbappé, que disputaba su partido número 100 en la Champions League, aprovechó un balón que Mario Hermoso no logró despejar para encarar la portería. Su disparo, desviado por Gianluca Mancini, terminó en el fondo de la red para establecer el 1-1.

El encuentro se equilibró durante los últimos minutos de la primera parte, con ocasiones para ambos equipos antes del descanso.

Malen acercó la victoria a la Roma

Tras la reanudación, el conjunto italiano volvió a tomar la iniciativa. La lesión de Dybala obligó a modificar los planes de los locales, que encontraron mayor control del balón y supieron explotar los espacios entre líneas.

Malen puso nuevamente por delante a la Roma con una definición de vaselina ante un Courtois adelantado. El delantero neerlandés volvió a demostrar su capacidad goleadora y encendió la ilusión de los aficionados.

La Roma mantuvo su presión y amplió la ventaja con el segundo tanto de Malen, que culminó un mano a mano después de una jugada vertical. La acción tuvo que ser revisada por el VAR antes de que el árbitro confirmara el gol.

Con el 3-1 en el marcador, el equipo italiano parecía tener el triunfo en sus manos. El Real Madrid necesitaba reaccionar y buscó soluciones desde el banquillo con la entrada de Endrick y Arda Güler.

Tres goles para una remontada inolvidable

El conjunto blanco comenzó a presionar con mayor insistencia y llegó a celebrar un tanto que finalmente fue anulado. La Roma resistía, pero el partido dio un giro inesperado en los últimos minutos.

A falta de siete minutos para el final, Carlos Espí aprovechó un rechace del guardameta Gollini para marcar el 3-2 y devolver la esperanza al Real Madrid.

El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro. Los merengues se lanzaron al ataque y encontraron el empate en el minuto 85, cuando Endrick culminó la reacción madridista.

La remontada se completó en el minuto 90. Antonio Rüdiger apareció para marcar el 3-4 definitivo y desatar la euforia del conjunto blanco, que pasó de estar dos goles abajo a llevarse la victoria en un desenlace espectacular.

La Roma, que había dominado durante buena parte del encuentro y acariciado el triunfo, terminó pagando caro su incapacidad para contener el empuje madridista.

El Real Madrid volvió a demostrar su capacidad para competir hasta el último instante y firmó una remontada de esas que alimentan su leyenda europea.