Barcelona pierde a uno de sus baluartes para el "Clásico" y más allá

El atacante español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante un partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.

BARCELONA.- El centrocampista del FC Barcelona, Dani Olmo , estará un mes de baja y se perderá el Clásico contra el Real Madrid tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo en el partido de Liga de Campeones ante el PSG, anunció el miércoles el club azulgrana.

Olmo se retiró el martes al filo de la media hora del partido, que perdió el Barça 4-2, tras echarse al suelo después de un encontronazo con el portugués Vitinha.

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"Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival", afirmó este miércoles el comunicado del Barcelona.

El equipo azulgrana no precisa el tipo de lesión, pero, según la prensa española, el jugador habría sufrido una rotura en el aductor.

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"El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes", afirmó el Barcelona.

El internacional español se perderá de entrada el clásico liguero contra el Real Madrid el domingo en el Camp Nou.

Olmo tampoco estará en los siguientes partidos de LaLiga contra Alavés y Atlético de Madrid, ni en el de Liga de Campeones contra el Aston Villa.

El campeón del mundo, de 28 años, tampoco debería estar disponible para jugar con España contra República Checa e Inglaterra en la Liga de Naciones en noviembre.

Califican de "chivo expiatorio" a exmédico de Maradona

El principal imputado en el juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020, el neurocirujano Leopoldo Luque, fue un "chivo expiatorio de esta causa", dijo este miércoles uno de sus defensores en la etapa final de un proceso que comenzó en abril en Argentina.

En su alegato final, el abogado Roberto Rallín aseguró que su equipo no sostendrá "la inocencia de Luque con eslóganes televisivos, sino con pruebas que la fundamenten", a la vez que rechazó la tesis de la acusación según la cual la muerte del exfutbolista era evitable.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria en Tigre, al norte de Buenos Aires.

Luque, de 45 años, neurocirujano y médico de confianza de Maradona, fue apuntado por la fiscalía como uno de los principales responsables del fallecimiento del astro.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque en sus alegatos finales de la semana pasada.

FUENTE: AFP