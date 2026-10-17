Boxeador Brandon Figueroa pierde su cinturón por no dar el peso: "Es una falta de respeto"

El excampeón de peso pluma de la WBA, Brandon Figueroa, previo al inicio de un combate, el 1 de febrero de 2025.

LOS ÁNGELES.- El estadounidense Brandon Figueroa perdió su título del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ( WBA por sus siglas en inglés) tras haber dado un peso excesivo el viernes, en la víspera del combate contra el japonés Tomoki Kameda en Las Vegas , anunciaron los organizadores.

No obstante, la pelea se disputará como estaba previsto. Si gana Kameda se convertirá en el nuevo campeón; si vence Figueroa, el título quedará vacante.

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Figueroa, de 29 años, sobrepasó las 126 libras de la categoría (57,1 kg) por 1,4 libras.

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Conquistó el cinturón de campeón del peso pluma de la WBA tras derrotar al británico Nick Ball en febrero e iba a defenderlo por primera vez este sábado en Las Vegas.

"Es una falta de respeto. Yo también he sufrido para prepararme. Yo sabía lo que tenía que hacer" para dar el peso, comentó Kameda.

Muere pionero olímpico de Brasil

El primer medallista olímpico de Brasil en judo, Chiaki Ishii, murió este viernes a los 85 años, informaron autoridades deportivas locales.

Brasil es una de las potencias del judo con 28 medallas en Juegos Olímpicos: cinco de oro, cuatro de plata y 19 de bronce. Ocupa el noveno lugar en el medallero histórico de la disciplina en la máxima cita del deporte, encabezado por Japón.

Nacido en la ciudad japonesa de Ashikaga y nacionalizado brasileño, Ishii abrió esa cuenta en Múnich 1972, al ganar la presea de bronce en la categoría de -93 kg.

"El maestro abrió camino para generaciones de atletas", dijo en una nota el Comité Olímpico Brasileño (COB).

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Antes de su hito en Juegos Olímpicos, Ishii había sido en 1971 el primer medallista mundial de Brasil en este deporte, con bronce.

El presidente de la Confederación Brasileña de Judo (CBJ), Paulo Wanderley, lo consideró "un pionero" que "creyó en el potencial de Brasil y ayudó a mostrar al mundo" la "fuerza" del país sudamericano en esta modalidad, citado en un comunicado de la organización.

Después de su carrera como atleta de alto rendimiento, Ishii abrió una academia de judo en Lapa, Sao Paulo.

Pasaron por allí medallistas olímpicos como Walter Carmona (bronce en Los Ángeles 1984 / -86 kg) y Rafael "Baby" Silva (bronce en Río de Janeiro 2016 / +100 kg).

FUENTE: AFP