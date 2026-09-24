jueves 24  de  septiembre 2026
DEPORTES

Fijan fecha y lugar para el esperado choque entre Anthony Joshua y Tyson Fury

La pelea entre los británicos Joshua y Fury, dos de los grandes exponentes del boxeo de pesos pesados, tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Cardiff

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya, el 24 de julio de 2026.&nbsp;

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya, el 24 de julio de 2026. 

Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LONDRES.- El esperadísimo combate entre los boxeadores británicos Tyson Fury y Anthony Joshua, excampeones de los pesos pesados, ya tiene lugar y fecha: el 11 de diciembre en Cardiff, anunció este jueves el promotor de la pelea.

"Dos de los mejores pesos pesados de esta generación, por fin juntos sobre el ring", se felicitó en redes el promotor saudita Turki Alalshikh al anunciar el combate.

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"Durante 15 años, nadie ha sido capaz de organizar este combate (...) Puedo confirmar que la pelea entre Fury y Joshua tendrá lugar en el Reino Unido, tal y como prometí a los aficionados británicos", añadió.

Para Alalshikh "va a ser uno de los combates más grandes de la historia del boxeo".

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La primera rueda de prensa con ambos boxeadores está prevista para el 30 de septiembre en Londres.

Fury y Joshua llevaban varios años negociando este enfrentamiento, esperado desde 2017 y oficializado el pasado mes de abril.

Pero el "Gipsy King" (Rey de los Gitanos, como se autodenomina Fury) se impacientaba con la falta de confirmación y llegó a calificar a Joshua de "cobarde" a principios de septiembre.

El combate será retransmitido por Netflix y reportará varios millones de dólares a cada uno de los protagonistas.

Fury, que pronto cumplirá 38 años, presenta un historial de 36 victorias en 39 combates, mientras que Joshua, de 36, suma 30 triunfos en 34 peleas.

Konaté sufre lesión

Víctima de un "leve esguince en la rodilla derecha", el defensa central del Real Madrid, Ibrahima Konaté, abandonó la concentración de la selección francesa, anunciaron los Bleus.

El jugador del Manchester United, Leny Yoro, fue llamado para ocupar la plaza de su compañero.

"Ibrahima Konaté sintió un dolor en la rodilla durante el entrenamiento, se sometió a una resonancia magnética de control ayer (miércoles). Sufre un leve esguince de la rodilla derecha", explicó la federación francesa.

"De acuerdo con el cuerpo técnico y tras cordiales intercambios entre el médico de los Bleus y el del Real Madrid, el jugador queda nuevamente a disposición de su club desde hoy (jueves)", precisó.

El conjunto merengue señaló en un comunicado que Konaté tiene "una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha".

FUENTE: AFP

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