domingo 20  de  septiembre 2026
Boxeo

Tyson Fury y Anthony Joshua, cerca de cerrar su esperado combate en diciembre

Tyson Fury y Anthony Joshua están cerca de cerrar su esperado combate para el 11 de diciembre en Cardiff, en un duelo que lleva más de una década esperando el boxeo.

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Tyson Fury y Anthony Joshua están cada vez más cerca de concretar uno de los combates más esperados del boxeo de los últimos años. Los excampeones mundiales de los pesos pesados negocian los últimos detalles para enfrentarse el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, según fuentes citadas por DAZN.

El esperado duelo entre los dos británicos podría ser anunciado oficialmente la próxima semana, después de meses de negociaciones que en algunos momentos hicieron pensar que el combate finalmente no se realizaría.

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Fury había asegurado a comienzos de septiembre que la pelea estaba descartada y que su intención era buscar una tercera pelea contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Sin embargo, las partes habrían encontrado finalmente un punto de acuerdo.

Uno de los principales obstáculos era la sede. El equipo de Joshua, encabezado por el promotor Eddie Hearn, insistía en que el enfrentamiento debía disputarse en el Reino Unido y se había mostrado contrario a la posibilidad de trasladarlo a Nueva York.

La posibilidad de que Fury y Joshua finalmente compartan el ring ha generado enorme expectación entre los aficionados, que llevan más de una década esperando un enfrentamiento entre dos de los nombres más importantes de la categoría pesada.

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya el 24 de julio de 2026.

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya el 24 de julio de 2026.

Fury y Joshua llegan con victorias

Los dos púgiles disputaron recientemente combates considerados como una preparación para el esperado enfrentamiento.

Fury, de 38 años, derrotó al polaco Mariusz Wach el 24 de julio en Tailandia. El combate terminó después de siete asaltos, cuando Wach no salió a disputar el octavo.

Joshua, por su parte, venció al también polaco Kristian Prenga por nocaut en el segundo asalto al día siguiente, en una pelea celebrada en Arabia Saudita.

Aunque el combate entre Fury y Joshua no tendría un título mundial en juego, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, señaló el pasado mes que el organismo aprobaría el enfrentamiento como una eliminatoria por el título mundial de los pesos pesados.

El boxeador británico Anthony Joshua (centro) celebra después de vencer por nocaut al estadounidense Jake Paul, el 19 de diciembre de 2025.

El boxeador británico Anthony Joshua (centro) celebra después de vencer por nocaut al estadounidense Jake Paul, el 19 de diciembre de 2025.

El historial de dos excampeones mundiales

Fury llega con un récord profesional de 36 victorias, dos derrotas y un empate, con 25 nocauts. El británico fue campeón unificado de los pesos pesados entre 2015 y 2016 y posteriormente conquistó el cinturón del CMB en 2020, título que defendió en tres ocasiones antes de perderlo ante Usyk en 2024.

Joshua, de 36 años, presenta una marca de 30 victorias, cuatro derrotas y 27 nocauts. El británico fue dos veces campeón unificado de la categoría y perdió sus títulos ante Usyk en 2021.

Su última pelea por un campeonato mundial terminó con derrota ante Daniel Dubois en septiembre de 2024.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Fury y Joshua finalmente podrían protagonizar en diciembre el combate que durante años fue considerado uno de los grandes duelos pendientes del boxeo mundial.

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