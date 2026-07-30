Empresa de Jake Paul se fusiona con la PFL para crear un gigante de deportes de combate

El estadounidense Jake Paul durante el evento "Beyond the Pitch New York City" de Sports Illustrated, el 18 de julio de 2026.

PARÍS.- La empresa de deportes de combate MVP , del youtuber y boxeador Jake Paul , y la PFL de artes marciales mixtas anunciaron este jueves su fusión, para crear una nueva entidad bajo una única dirección conjunta con la que pretenden crecer en el sector.

La unificación de Most Valuable Promotions (MVP) y Professional Fighters League (PFL) pretende dar origen a "una nueva potencia mundial de los deportes de combate", en los que la Ultimate Fighting Championship (UFC) es la gran dominante de las artes marciales mixtas (MMA).

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"La empresa resultante de esta fusión operará con la marca MVP, reuniendo el boxeo de alto nivel, las MMA, los eventos en directo, el desarrollo de los deportistas y la distribución mundial de contenidos", escribieron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

Creada en 2017, PFL compró la organización de artes marciales mixtas Bellator a finales de 2023.

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Pero tenía problemas, a pesar de la presencia en sus filas de luchadores de alto nivel, para competir con la UFC, que es de lejos la liga de referencia en el mundo de las MMA.

Por su parte, la empresa MVP, fundada en 2021 por el youtuber reconvertido a boxeador Paul, está asentada en la industria de los deportes de combate, especialmente gracias a su acuerdo de difusión con la plataforma de streaming Netflix.

La firma organizó su primera velada de MMA el pasado junio con la estrella Francis Ngannou como cabeza de cartel.

"La nueva empresa estará dirigida por los cofundadores y miembros del Consejo de Administración (de MVP) Jake Paul y Nakisa Bidarian", precisó la flamante empresa.

"El director general actual de PFL, John Martin, se convierte en CEO de la nueva entidad y supervisará el conjunto de actividades del grupo", apuntó.

Samoa retira su apoyo a federación de rugby

La selección de rugby de Samoa, clasificada al Mundial de 2027, se encuentra en una situación delicada luego de que el gobierno del país retirase el jueves el apoyo a la federación por "problemas internos y división".

El primer ministro samoano La'aulialemalietoa Leuatea Schmidt declaró que tras "meses de consultas", su gobierno había "decidido retirar su reconocimiento y apoyo a la federación nacional de rugby XV", que se llama "Lakapi Samoa".

"Esta decisión incluye la retirada de cualquier tipo de apoyo financiero y asistencia del gobierno previamente acordados a Lakapi Samoa", continuó el jefe de gobierno de este país de 220.000 habitantes.

FUENTE: AFP