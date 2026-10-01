Fury y Joshua calientan su esperado combate de diciembre con bromas y respeto

Los boxeadores británicos de peso pesado Tyson Fury (izquierda) y Anthony Joshua se enfrentan después de una conferencia de prensa en Londres el 30 de septiembre de 2026, antes de su muy esperada pelea de boxeo de peso pesado en Gales en diciembre.

Tyson Fury y Anthony Joshua protagonizaron este miércoles una presentación marcada por las sonrisas y el respeto mutuo antes de su esperado combate de los pesos pesados, previsto para el 11 de diciembre en Cardiff.

Tyson Fury y Anthony Joshua comenzaron oficialmente la cuenta regresiva para uno de los combates más esperados del boxeo británico. Los dos excampeones mundiales se mostraron sonrientes y respetuosos durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en Londres ante cerca de un millar de aficionados.

DEPORTES Fijan fecha y lugar para el esperado choque entre Anthony Joshua y Tyson Fury

Fury, de 38 años, acumula 36 victorias en 39 combates, mientras que Joshua, de 36 años, suma 30 triunfos en 34 peleas. Después de años de declaraciones cruzadas y de intentar concretar el enfrentamiento, ambos finalmente se medirán el próximo 11 de diciembre en Cardiff.

El británico Tyson Fury posa con el cinturón humanitario Metta del CMB tras derrotar al polaco Mariusz Wach durante su combate benéfico de boxeo de peso pesado en Pattaya, el 24 de julio de 2026. Lillian SUWANRUMPHA / AFP

La presentación estuvo lejos de los habituales enfrentamientos verbales del boxeo. Fury incluso invitó a Joshua a compartir “una pinta de Guinness” después de la pelea, mientras que Joshua sorprendió durante el tradicional cara a cara al hacerle cosquillas en el abdomen a su rival.

“Dicen que este combate llega demasiado tarde”, afirmó Fury, conocido como el “Gypsy King”. “Entrar a esa pelea será la cereza sobre el pastel para dos grandes carreras. Y que gane el mejor”, añadió.

El combate inicialmente había sido planteado para celebrarse en Arabia Saudita o Estados Unidos, pero finalmente tendrá lugar en territorio británico. Para Joshua, pelear en Cardiff representa además una oportunidad para “inspirar a toda una generación”.