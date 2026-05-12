Jake Paul pone en duda su futuro en el boxeo tras sufrir una grave lesión en la mandíbula

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El influencer y boxeador Jake Paul reconoció que su carrera en el boxeo podría estar en peligro debido a las complicaciones derivadas de la fractura de mandíbula que sufrió en su pelea contra Anthony Joshua a finales del año pasado.

Paul cayó por nocaut en el sexto asalto ante el excampeón mundial de los pesos pesados en un combate disputado en Miami, sufriendo la primera derrota por KO de su carrera profesional.

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Una lesión más grave de lo esperado

El estadounidense explicó que la mandíbula se fracturó en dos partes y que tuvo que ser operado de urgencia al día siguiente de la pelea. Sin embargo, las complicaciones continuaron meses después.

“Me van a hacer nuevos estudios esta semana para conocer cómo va el proceso de recuperación”, declaró Paul en el programa de Ariel Helwani.

El boxeador reveló que en febrero tuvo que someterse a una segunda cirugía después de que las placas y tornillos colocados en la primera intervención se soltaran.

Además, confirmó que perdió una pieza dental y que probablemente necesitará un implante, lo que podría retrasar aún más su recuperación.

“No sabemos todavía si podré volver a pelear. Esa posibilidad existe”, admitió.

AFP__20251220__88PV92L__v1__MidRes__BoxingUsPaulJoshua El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. Giorgio VIERA / AFP

Jake Paul no quiere retirarse

Pese a la incertidumbre médica, Paul dejó claro que todavía tiene intención de continuar en el boxeo.

“Esos pensamientos han aparecido, pero no estoy acabado”, afirmó.

El youtuber convertido en boxeador aseguró que siente que todavía tiene “peleas pendientes” y que no quiere cerrar su carrera de esta manera.

Paul tiene actualmente récord de 12 victorias y 2 derrotas como profesional y ha protagonizado algunos de los eventos de boxeo más mediáticos de los últimos años, incluyendo su combate frente a Mike Tyson en noviembre de 2024, que ganó por decisión unánime.

Anthony Joshua frenó su ascenso

La derrota ante Joshua representó el mayor desafío de la carrera de Paul y dejó en pausa el crecimiento que había experimentado dentro del boxeo profesional.

Aunque todavía no existe una fecha estimada para su regreso, el estadounidense espera recibir noticias positivas tras las nuevas pruebas médicas que se realizará esta semana.